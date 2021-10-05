Как эволюционировал "Дельта"-штамм: результаты исследования

Опасность для заражения ковидом представляют не только большие капли выделений, но и аэрозольные частички в воздухе

Новые исследования американских ученых доказывают, что дельта-штамм COVID-19 мог "эволюционировать" для более эффективного распространения по воздуху.

Такими наблюдениями поделились вирусологи из американского национального института аллергии и инфекционных болезней, сообщает The New York Times.

"Это не сценарий Армагеддона. Это стандартная модификация вируса для более эффективной передач, что, по моему мнению, было всеми ожидаемо", — отметил один из вирусологов учреждения Винсент Мюнстер.

Команда под его началом работала над исследованием мутированных видов коронавируса. Согласно полученным данным, лучшее распространение болезни случается благодаря вдыханию мелких, аэрозольных капелек с вирусом внутри, нежели больших капель.

Альфа-штамм вируса (В.1.1.7), впервые обнаруженный на территории Великобритании, чаще всего передается именно аэрозольным путем. Каждая последующая мутация, в том числе дельта-вариант, становятся еще более опасными.

"Это действительно указывает на то, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным при передаче по воздуху, — считает эксперт по воздушно-капельным вирусам из Virginia Tech Линси Марр. — Я бы не удивилась, если бы с дельта-штаммом этот коэффициент был бы еще выше".

Большинство исследователей все еще убеждены, что зачастую COVID-19 передается именно через большие капли выделений из организма зараженного. Однако и аэрозольные частички оставляют значительный риск инфицирования.

Согласно результатам последних исследований, людям стоит снова вспомнить о регулярном ношении защитных медицинских масок или респираторов. Даже обычные тканевые, а не хирургические маски способны заблокировать около половины мелкодисперсных аэрозолей, в которых содержится коронавирус.

Если же вы все же заболели, следует понимать, при каких симптомах нужно немедля обращаться в больницу. "Телеграф" собрал список опасных признаков ковида, при которых может понадобиться госпитализация.

Также мы рассказывали, насколько отличается протекание болезни при дельта-штамме у привитых и непривитых пациентов.