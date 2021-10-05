Опасность лимонов — врач предупредил о неожиданных последствиях укрепления иммунитета

Угрозу несет витамин С.

Укрепление иммунитета накануне осеннего сезона простуд может быть опасным. Так, один из любимых продуктов для иммунитета — лимоны могут нести угрозу для почек.

Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в Телеграм.

Аскорбиновая кислота, или витамин С, хотя и помогает активно бороться с некоторыми болезнями, и все же при бесконтрольном приеме может вызвать проблемы с почками, в частности образование в них камней оксалатов.

Жиравецкий предупреждает, что они могут вызвать сильную боль: "вам будет не до лимонов и не до улучшения иммунитета", — пишет врач. Сильная боль при оксалатах вызвана тем, что у этих камней есть острые шипы, которыми они травмируют мочевыводящие пути и могут вызвать небольшое кровотечение.

Врач также отмечает, что избавится от оксалатов — дорогостоящая процедура и называет стоимость от 8000 до 25000 гривен, опираясь на собственный опыт.

Ранее "Телеграф" писал, что укрепить иммунитет поможет и украинская ягода голубика, которая имеет в себе также витамин С, но не заставляет почки страдать.