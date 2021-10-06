Укр

Косметолог назвала основные ошибки при уходе за кожей

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Как ухаживать за кожей осенью Новость обновлена 06 октября 2021, 10:13
Как ухаживать за кожей осенью

Врач-косметолог напомнила, что ни в коем случае не стоит забывать смывать макияж на ночь.

Осенью наша кожа требует особого ухода, а на походы к косметологу не всегда есть время, да и средства тоже. Но это не значит, что больше вариантов нет. За кожей можно ухаживать и дома, однако нужно делать это правильно, чтобы не навредить себе.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" врач-косметолог Алла Дворянин рассказала об основных запретах при домашнем уходе за кожей лица:

  • Не забывайте смывать макияж на ночь. Отягощенная макияжем кожа не в состоянии дышать, поры забиваются и она становится тусклой.
  • Не трогать лицо руками. Грязные руки могут разнести инфекцию по всему лицу и вызвать воспалительные процессы.
  • Не стоить самостоятельно удалять черные точки и высыпания. Ведь в домашних условиях можно занести инфекцию и забыть о красивой коже. Убирать воспаление можно только в кабинете у косметолога.

Косметолог напоминает, что нужно использовать домашние уходовые средства. Ведь регулярный базовый домашний уход (очищение, тонизирование и нанесения крема) позволит поддерживать кожу в тонусе.

Ранее, "Телеграф" писал, что косметолог рассказала, что делать, чтобы лицо "пережило" осень с наименьшими последствиями.

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