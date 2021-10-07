Можно ли пить алкоголь после прививки: в Минздраве расставили все точки над "і"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 172
Медики ответили, когда можно позволить себе алкоголь после прививки против ковида
Многие украинцы после вакцинации против коронавируса задаются вопросом: когда можно употреблять алкоголь после прививки, да и можно ли это делать в принципе?
На этот вопрос ответили в Минздраве.
Оказывается, непосредственно в день вакцинации пить алкоголь категорически нельзя. Однако после прививки речи о полном запрете спиртного не идет.
Медики говорят, что у них нет оснований полагать, что умеренное употребление алкоголя как-то влияет на иммунный ответ и эффективность вакцины.
Впрочем, большие дозы спиртного действительно угнетают человеческий иммунитет. И речь идет не только о реакции на прививку, а и о вреде для здоровья в целом.
Таким образом, пить после вакцинации можно, но не стоит злоупотреблять.
Напомним, ранее "Телеграф" представил перевод нового исследования эффективности вакцин против коронавируса, которое посвящено тому, насколько хорошо прививки предотвращают распространение дельта-варианта SARS-CoV-2.
Кроме того, в Минздраве ранее объясняли, что такое мРНК-вакцины, как они работают и чем отличаются от других.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-