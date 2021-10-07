Украинские больницы забиты ковиднимы пациентами — всего единицы из них вакцинированы

В Минздраве призывают вакцинироваться

Чаще всего на больничные койки с коронавирусом попадают вакцинированные граждане. Только за сентябрь таких пациентов насчитали 97,1%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованы в четверг, 7 октября.

Так, статистика говорит о том, что в период с 26 июня по 26 сентября 2021 в учреждения здравоохранения с коронавирусом попали 97,1% граждан, не получивших прививки от COVID-19 (речь о двух дозах вакцины). При этом 95,7% лиц, которым поставили диагноз коронавирус в течение месяца, не были вакцинированными совсем.

В возрастном разрезе чаще пациентами ковидних отделений становились вакцинированные граждане старше 60 лет — их насчитали 97%. Летальность среди этой категории составила 98,3% с 26 июня по 26 сентября 2021 года. За все время пандемии от COVID-19 умерли 82% граждан пожилого возраста.

Стоит отметить, что по состоянию на 7 октября в Украине вакцинировали 73,6 млн человек, из них 59,4 млн полностью завершили курс вакцинации.

Напомним, только за последнюю неделю показатели заболеваемости коронавируса выросли почти вдвое. При этом впервые за полгода в Украине зафиксировали более 15 тысяч новых случаев.

Как сообщал "Телеграф" ранее, количество "оранжевых" областей снова увеличилось — в перечень попали попали Полтавщина, Киевщина и Луганщина.