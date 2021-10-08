Новый день - новый рекорд: в Украине заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших

Наибольшая заболеваемость сейчас в Одессе

По состоянию на утро пятницы, 8 октября, динамика заболеваемости коронавирусом в Украине продолжает оставаться неутешительной, — за последние сутки зафиксировали уже более 16 тысяч новых случаев.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Напомним, что только вчера суточное заболевших COVID-19 впервые почти за полгода превысило отметку в 15 тысяч новых случаев, но уже сегодня это число достигло еще большего показателя.

Всего за последние сутки зарегистрировали:

16 362 новых случаев;

241 смерть;

3 526 госпитализаций;

4 720 выздоровевших.

Стоит заметить, что больше всего новых больных за последний день было в Одессе, Днепре и Львове.

Как сообщал "Телеграф", накануне было много шумихи вокруг введения "красной" зоны в сразу двух областях Украины, однако в последний момент Харьков решили оставить в "оранжевой" зоне, хотя показатели заболеваемости там совсем печальные.

Судя по статистике тяжелых случаев коронавируса, очень тяжело приходится также в Донецке и Запорожье.