Укр

Новый день - новый рекорд: в Украине заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
205
Новый день - новый рекорд: в Украине заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших Новость обновлена 08 октября 2021, 08:17

Наибольшая заболеваемость сейчас в Одессе

По состоянию на утро пятницы, 8 октября, динамика заболеваемости коронавирусом в Украине продолжает оставаться неутешительной, — за последние сутки зафиксировали уже более 16 тысяч новых случаев.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Напомним, что только вчера суточное заболевших COVID-19 впервые почти за полгода превысило отметку в 15 тысяч новых случаев, но уже сегодня это число достигло еще большего показателя.

Всего за последние сутки зарегистрировали:

  • 16 362 новых случаев;
  • 241 смерть;
  • 3 526 госпитализаций;
  • 4 720 выздоровевших.

Стоит заметить, что больше всего новых больных за последний день было в Одессе, Днепре и Львове.

Как сообщал "Телеграф", накануне было много шумихи вокруг введения "красной" зоны в сразу двух областях Украины, однако в последний момент Харьков решили оставить в "оранжевой" зоне, хотя показатели заболеваемости там совсем печальные.

Судя по статистике тяжелых случаев коронавируса, очень тяжело приходится также в Донецке и Запорожье.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
Антон Поляков на заседании Рады 07.10.2021
Украина
Нардепа Антона Полякова нашли мертвым: все детали (обновляется)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Антон Поляков на заседании Рады 07.10.2021
Нардепа Антона Полякова нашли мертвым: все детали (обновляется)
Дата публикации
Категория
Новый день - новый рекорд: в Украине заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших
Новый день - новый рекорд: в Украине заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших
Дата публикации
Категория
CoronaVac способна подготовить организм ко встрече с коронавирусом
Не Pfizer: иммунолог назвал вакцину, которая может уберечь от тяжелых форм ковида
Дата публикации
Категория
Депутаты пока не проголосовали за нового председателя
Рада временно "обезглавлена": назначение замены Разумкову отложили
Дата публикации
Категория
Вакцинацию в Украине сделали обязательной для некоторых категорий
В Украине официально вводится обязательная вакцинация: кому это нужно и что будет за отказ