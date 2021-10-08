Новый день - новый рекорд: в Украине заболевших COVID-19 вчетверо больше, чем выздоровевших
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Наибольшая заболеваемость сейчас в Одессе
По состоянию на утро пятницы, 8 октября, динамика заболеваемости коронавирусом в Украине продолжает оставаться неутешительной, — за последние сутки зафиксировали уже более 16 тысяч новых случаев.
Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".
Напомним, что только вчера суточное заболевших COVID-19 впервые почти за полгода превысило отметку в 15 тысяч новых случаев, но уже сегодня это число достигло еще большего показателя.
Всего за последние сутки зарегистрировали:
- 16 362 новых случаев;
- 241 смерть;
- 3 526 госпитализаций;
- 4 720 выздоровевших.
Стоит заметить, что больше всего новых больных за последний день было в Одессе, Днепре и Львове.
Как сообщал "Телеграф", накануне было много шумихи вокруг введения "красной" зоны в сразу двух областях Украины, однако в последний момент Харьков решили оставить в "оранжевой" зоне, хотя показатели заболеваемости там совсем печальные.
Судя по статистике тяжелых случаев коронавируса, очень тяжело приходится также в Донецке и Запорожье.
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