Украина в числе стран, пострадавших от пост-ковидных психических расстройств: кому они угрожают

От депрессии из-за коронавируса страдают женщины и молодежь.

В мире 10 октября в этом году считается днем психического здоровья. Накануне этого события публикуют исследования о том, как пандемия коронавируса повлияла на психику людей. За прошлый год в мире на 53 млн выросло количество депрессивных расстройств, по сравнению с тем, как если бы пандемия не наступила.

Об этом сообщает The Gardian.

При этом ученые из Университета Джонса Хопкинса подсчитали количество случаев на 1 млн населения в разных странах. Они использовали источники с различными методиками, но пришли к выводу, что среди наиболее пострадавших от депрессии стран — Великобритания, США и Украина. Эти страны, наряду с десятком других отмечены на карте черным — это значит, что количество больных на 1 млн населения превысило 2600 человек.

Какие страны пострадали больше всего

Наиболее подвержены депрессии, по результатам исследования, женщины и молодежь. Наиболее количество психических проблем выявили у людей от 20 до 24 лет.

Причины депрессий из-за пандемии у женщин:

дополнительные обязанности по уходу и ведению домашнего хозяйства в связи с закрытием школ или болезнями членов семьи

у женщин чаще более низкая зарплата и меньше сбережений

рост насилия в семье.

Молодежь переживает пандемию хуже из-за закрытия школ и университетов и ограничения общения со сверстниками.

В Украине для людей, которые чувствуют тревожность из-за пандемии, работает проект психологической помощи "Расскажи мне" tellme.com.ua.

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