Не повторяйте эти ошибки: советы, "как не надо делать" при беременности

Чтобы не совершать подобных ошибок самим, и не подвергать опасности ребенка, лучше "учится на чужих ошибках".

Беременность — прекрасное событие в жизни каждой женщины. Разве это не прекрасно, иметь возможность принести в этот мир новую жизнь. Однако параллельно с этим, это и очень ответственный период, ведь женщина должна следить и отвечать не только за себя, но и за будущего малыша.

Психотерапевт Наталья Зайцева на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчицами ошибками, которые она совершала при своей первой беременности. Наталья считает, что "умные учатся на чужих ошибках", поэтому и решила обсудить эту тему.

"Учитесь на моих ошибках, потому что я была ещё та дурочка, и творила много глупостей" — пишет Зайцева.

Как не надо делать при беременности

1. Питание

Не нужно есть все подряд и не стоит налегать на сладкое и мучное. Нужно помнить и думать о сбалансированности. Из-за сильного набора веса, вас могут мучить боли и изжога. А если хочется сладкого, то лучше сдобу заменить на дополнительную порцию фруктов.

2. Рыба и морепродукты

Психотерапевт советует отказаться от рыбы без термической обработки: типа суши или бутербродов со слабосоленой семгой. Подобное питание может грозить отравлением, из-за чего придется пить антибиотики. А это не очень хорошо для ребенка. Если хочется рыбы — лучше отдать предпочтение термически обработанным морепродуктам, и 1-2 раза в неделю.

3. Витамины и микроэлементы

Обязательно нужно пополнять витаминный "склад". Пить фолиевую кислоту, йодомарин, витамин Д и периодически кальций. Но обязательно перед этим проконсультироваться с врачом.

4. Сон

Не стоит постоянно спать, особенно днем. Из-за этого могут быть проблемы с засыпанием и ночным сном.

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