Укр

Проба Манту: зачем ее делают и правда ли то, что ее нельзя мочить

Автор
Геннадий Лубенец
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Проба Манту
Проба Манту

Вопрос останется актуальным в любые времена.

Несмотря на то, что в Украине более нет практики массовых проверок детей на туберкулез, у многих продолжает оставаться актуальным вопрос о том, можно ли мочить манту.

Большинство совершеннолетних украинцев помнят, как после укола врачи говорили о том, что в течение пары дней место введения пробы нельзя мыть. Но далеко не все знают, что такие предостережения давались для того, чтобы уберечь место укола от физических повреждений, а не потому, что его действительно нельзя мочить.

Проба Манту получила свое название в честь французского ученого Шарля Манту. Это тест, который позволяет определить, имеются или были в организме возбудители туберкулеза. Под кожу вводится частички нейтрализованных микроорганизмов, которые либо вызывают иммунную реакцию организма или нет.

Если покраснение в месте укола заметно увеличилось в размерах, то это свидетельствует о том, что организм уже сталкивался с этими патогенами, то есть ранее был инфицирован. Если же реакции не последовало, то это значит, что иммунитет еще "не знает", что это такое, а потому не проявляет "заинтересованности".

И да, мочить ее можно, однако нельзя тереть полотенцем, чесать, заклеивать пластырем или обрабатывать кремами.

Стоит отметить, что в Украине массовая проба Манту перестала практиковаться в силу ее нецелесообразности по медицинским и экономическим причинам. Вместо нее новорожденным детям делают прививку вакцины от туберкулеза БЦЖ (бацилла Кальмета — Герена).

Как сообщалось ранее, врач рассказал, как понять, что COVID-19 перетекает в тяжелую форму и пора задумываться о госпитализации.

Теги:
#Болезнь #Туберкулез #Проба Манту
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