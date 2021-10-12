Улучшают работу мозга и нормализуют работу ЖКТ: Марина Боржемская рассказала об овощах и фруктах, которые особенно ценны осенью

Фитнес-тренер отмечает, что осенью можно питаться и полезно, и вкусно.

Осенью наш организм нуждается в дополнительной витаминной "дозе", ведь, чтобы подготовиться к холодам, организму нужно много энергии. В этом нам может помочь питание, а именно включение в свой рацион определенных продуктов.

На своей странице в Инстаграм, фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская составила свои топ-5 лучших осенних продуктов, которые особенно ценны осенью.

Что нужно включить в свой осенний рацион по мнению Марины Боржемской

Груши

Груша известна высоким содержанием фолиевой кислоты, которая превосходит даже черную смородину.

В груше содержатся витамины А, В1, В2, С, Е, а также железо, медь, йод, цинк, фосфор, кальций, магний и натрий. Ваше пищеварение улучшится с грушами. Все благодаря тому, что груши — особенно твердые их сорта — очень богаты пищевыми волокнами и полифенолами, мягко стимулирующими работу кишечника.

Тыква

Тыква хорошо усваивается организмом и при этом выводит из него вредные вещества.

Тыква поможет при атеросклерозе и подагре, простатите и гипертонии, болезнях почек и печени, при кожных заболеваниях, при артритах и анемиях, кашле и ОРВИ, укрепит сосуды и оздоровит сердце. Тыква способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Баклажан

Баклажан способен привести в норму повышенное давление.

Баклажан — продукт низкокалорийный, но содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны препятствуют образованию холестерина.

Баклажан способствует кроветворению, что полезно для женщин в положении и для людей, страдающих анемией.

Яблоки

В яблоках есть пектин, который мягко очищает кишечник и выводит из организма токсины.

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. В совокупности они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Сельдерей

Способен улучшать работу мозга и оказывать на организм успокоительное действие, но при этом помогает при апатии и сонливости.

Сельдерей богат клетчаткой и эфирными маслами, а также витаминами А, Е, К и витаминами группы В. Употребления сельдерея в пищу повышает жизненный тонус организма, устраняет сонливость и апатию, ускоряет выведение токсичных веществ.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала о пользе кофе, и уточнила, как правильно пить напиток и сколько его можно в день.