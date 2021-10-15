Укр

Ученые выяснили, как вакцинированные распространяют COVID-19

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Ампулы с вакциной.
Ампулы с вакциной.

Обе исследуемые вакцины одобрены в Украине.

Ученые из Оксфордского университета проанализировали передачу варианта коронавируса Delta и предоставили предварительные результаты исследования. Они показывают, что вакцинированные люди реже передают COVID-19 другим.

Об этом сообщает Аль-Джазира.

Ученые сосредоточили внимание на людях, вакцинированных препаратами от Pfizer и AstraZeneca. Они изучили почти 150 тыс. контактов. Исследование показало не только, что привитые реже заражали других коронавирусом, но и что вакцина Pfizer давала лучший эффект:

  • вероятность передачи коронавируса от вакцинированных Pfizer на 65% ниже
  • вероятность передачи COVID-19 у вакцинированных AstraZeneca на 36% ниже.

Исследователи полагают, что организм после вакцинации быстрее очищается от вируса и имеет меньше коронавирусных частиц.

Как и эффективность вакцинации в защите от заражения коронавирусом, со временем этот механизм претерпевает изменения. У вакцинированных AstraZeneca спустя три месяца уровень заражения окружающих становится одинаковым с теми, кто не был привит.

Ранее "Телеграф" писал, что действие вакцин ухудшается через несколько месяцев после иммунизации.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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