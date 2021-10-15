Прививки становятся принудительными, но проблемы остаются: что не так с вакцинацией в Украине

Минздрав планирует к концу года вакцинировать 70% взрослого населения, но пока темпы вакцинации оставляют желать лучшего

В Украине полностью привиты против коронавируса лишь 15% населения. Зато Министерство здравоохранения подчеркивает: 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные. Поэтому власть прибегает к новым требованиям — обязывает вакцинироваться определенные категории населения и ограничивает передвижение между регионами без COVID-справок.

"Телеграф" выяснил, какими темпами продвигается вакцинная кампания в Украине и с какими препятствиями сталкивается.

Сколько людей вакцинировано в Украине

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С того момента выполнено 14,1 млн прививок.

По состоянию на 14 октября количество вакцинированных достигает 7,8 млн человек. Из них получили одну дозу — 7 774 484, две — 6 349 739. Тогда как количество населения Украины составляет примерно 41 млн. То есть полностью вакцинированы около 15% украинцев.

Согласно Дорожной карты вакцинации, около 17% населения должны быть привиты уже на третьем этапе.

Так, Минздрав планировал проводить вакцинацию в пять этапов, учитывая приоритетные группы населения:

Медики, которые работают с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (плановый охват — около 367 тыс. человек). Все другие медицинские сотрудники, люди старше 80 лет и социальные работники (2,5 млн). Люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, педагоги (7 млн). Лица в возрасте 60-64 года, те, кто страдает хроническими заболеваниями, а также люди, которые работают\отбывают наказание в местах лишения свободы (11 млн). Остальное взрослое население Украины (13 млн).

Напомним, всех желающих начали вакцинировать в Украине летом, начав 21 июля последний этап кампании. На тот момент речь шла о проведении 4,3 млн прививок. Второй дозой тогда было вакцинировано 1,5 млн человек.

Темпы вакцинации в Украине

Как свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности Украины, темпы вакцинации наиболее ускорились в августе, когда было сделано 3,6 млн прививок. В сентябре — 3,5 млн, а в июле — 3 млн.

В октябре сделано уже 1,4 млн прививок.

Распределение количества привитых по целевой группе. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Интересно, что в Украине среди привитых больше женщин, а не мужчин.

В Украине женщины вакцинируются охотнее мужчин. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

В возрастных категориях лидируют вакцинированные в возрасте от 20 до 39 лет.

Больше привитых среди украинцев 20-39 лет. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Всего в стране действует 3232 пунктов прививок. Кроме того, работает 3127 складов для хранения вакцин от коронавируса.

Карта пунктов вакцинации. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Недавно к имеющимся пунктам вакцинации добавились новые, созданные в отделениях Укрпочты. Таким образом хотят привлечь к кампании людей старшего возраста, в том числе — жителей сельской местности.

Какие вакцины есть в Украине

По данным Минздрава, на конец сентября доступно 11 млн доз различных вакцин. Среди них: AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna.

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Как свидетельствует статистика, в октябре более 50% сделанных вакцин — Pfizer. Этот же препарат чаще всего использовали в Украине в течение июня-сентября. Тогда как с февраля по май лидером была AstraZeneca.

Какие вакцины используют в Украине. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Вакцинация педагогов и медиков

Одними из приоритетных групп в вакцинной кампании против COVID-19 являются работники сферы образования и здравоохранения.

Как свидетельствует статистика, больше всего среди украинских медработников сделали прививки те, кто оказывает специализированную медицинскую помощь. Далее идут "первичка" и медики, работающие с больными ковидом.

Как прививаются медики. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Вакцинация медработников. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Педагоги, для которых вакцинация с ноября будет обязательной, стали чаще вакцинироваться с началом нового учебного года — в сентябре.

Чаще всего педагоги делали прививки в сентябре. Данные: health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

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Кто в Украине подлежит обязательной вакцинации

Прививки против ковида в Украине обязательно должны делать сотрудники:

центральной исполнительной власти и ее территориальных структур;

местных госадминистраций и их подразделений;

всех учебных заведений, включая дошкольную и внешкольную подготовку, а также научных учреждений независимо от формы собственности.

Если люди из этих категорий не сделают прививки до 7 ноября, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Для кого в Украине вакцинация станет обязательной

Недавно Минздрав объявил о планах расширить перечень тех, кто подлежит обязательной вакцинации против коронавируса в нашей стране. Требование планируют внедрить для сотрудников:

предприятий и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, предоставляющих социальные услуги, а также учреждений по защите прав детей и реабилитационных учреждений;

предприятий, которые внесены Кабмином в перечень объектов госсобственности, представляющие стратегическое значение для безопасности и экономики Украины.

Ограничения для невакцинированных

Кроме того, что сертификат вакцинации требуют при пересечении границы, в Украине с 21 октября начнет действовать новое правило пассажирских перевозок между областями. Речь идет про автобусные маршруты, авиационный и железнодорожный транспорт.

Так, если пассажир движется из региона в "желтой" зоне в другой "желтый" регион, то от него будут требовать:

подтверждение получения хотя бы одной дозы вакцины от коронавируса,

отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19, действующий 72 часа.

Если речь идет об областях "красного" уровня, то понадобится уже:

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации,

отрицательный ПЦР или экспресс-тест на COVID-19, действующий 72 часа.

Добавим, что на несовершеннолетних эти требования не распространяются.

Подделка сертификатов вакцинации в Украине

На фоне недоверия к вакцинации постоянно фиксируют случаи подделки Covid-сертификатов в Украине.

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На днях, например, полиция задержала киевлянина, который с помощью медиков подторговывал липовыми сертификатами о вакцинации. Один фальшивый документ стоил 250 евро!

Как сообщили "Телеграфу" в Национальной полиции Украины, открыто 256 уголовных производств за подделку справок о вакцинации от Covid-19, международных свидетельств о вакцинации и Covid-сертификатов, а также внесение ложных данных в соответствующие электронные базы. По этим делам проходят досудебные расследования.

Прививки смогут делать без врача

В ходе вакцинации Минздрав действует по ситуации, отклоняясь от планов и вводя новые и новые правила или требования. С целью упростить доступ к вакцинации теперь в Украине хотят разрешить делать прививки медсестрам и медбратьям. То есть тем, кто имеет образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство". Но отмечается, что медики перед этим должны пройти спецподготовку и только тогда имеют право принимать решения о прививках без участия врача. Но если человек будет против проведения вакцинации без присутствия врача — можно отказаться. Эта инициатива Минздрава находится на стадии общественного обсуждения до 10 ноября.

Планы Минздрава по вакцинации

По данным Минздрава, сейчас в Украине привиты против ковида как минимум одной дозой 20% взрослого населения. До конца года министерство хочет повысить этот показатель до 70%.

По мнению министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине есть все для проведения успешной вакцинной кампании, как в странах Европы — и вакцины, и специалисты. Но, уверен глава Минздрава, ситуацию тормозит российская пропаганда, которая постоянно плодит фейки, в том числе — о вакцинации в Украине. Глава ведомства считает, что нашей стране приходится бороться в гибридной войне с РФ на всех фронтах. И верит, что Украина справится.