Доктор Комаровский назвал распространенную ошибку при мытье рук, которую делают все (видео)

Врач провел наглядный эксперимент с мытьем рук с использованием черной краски

В пятницу, 15 октября, ежегодно отмечается Всемирный день мытья рук. Праздник был основан в 2008 году Глобальным партнерством по мытью рук с целью распространения информации о мытье рук с мылом, а пандемия коронавируса в 2020 году убедила нас всех в том, что гигиена рук является одним из самых главных профилактических действий для защиты нашего организма от различных бактерий и вирусов.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский не раз рассказывал о том, как необходимо мыть руки, а также, после каких действий это нужно делать обязательно. "Телеграф" вспомнил о самых важных правилах гигиены, которые помогут вам в профилактике многих болезней, особенно COVID-19.

Как правильно мыть руки?

Руки необходимо намочить чистой, проточной водой. Нужно намылить руки. Самой распространенной ошибкой является то, что мыло наноситься исключительно на ладошки. Не забывайте о тыльной поверхности кисти, пространстве между пальцами, области ногтей. Минимальное время контакта мыла с кожей — 20 секунд. Остатки мыла нужно смыть все той же чистой водой и вытереть руки полотенцем. Очень будет здорово, если это полотенце будет одноразовым.

Когда обязательно мыть руки? (Также актуально для родителей!)

После посещения туалета. После того, как ваши руки контактировали с чем угодно, что имеет отношение к хождению по большой нужде (например, как сняли с ребенка подгузник). После контакта с любыми выделениями человеческого организма (рвотные массы, сопли, кровь и т.д.). В процессе приготовления пищи (до еды, в процессе еды, в процессе приготовления пищи). Перед тем, как сели кушать. Перед тем, как кормить ребенка и перед тем, как дать ребенку то, что попадет в рот. Перед тем, как давать ребенку лекарства. Перед тем, как наносить на кожу ребенка любые лекарства (мази, кремы, присыпки и т.д.). Перед пеленанием или одеванием. Перед тем, как осуществлять любые гигиенические мероприятия. После контактов с животными, кормом или отходами. После любых действий, связанных с мусором. После контактов с токсичными веществами. После прогулок, общения с другими людьми, рукопожатий, контакта с дверными ручками. После купания в бассейнах, которые используются другими людьми.

Каким мылом мыть руки?

По словам Комаровского, активнее всего растворяет жировую пленку (комфортную среду для коронавируса) мыло с наибольшей концентрацией щелочи. Поэтому врач рекомендует использовать для мытья рук самые дешевые и простые модели, например жидкое, бытовое мыло.

В прошлом году Евгений Комаровский провел небольшой эксперимент с эпидемиологом Андреем Александриным. Эксперты на примере показали, как нужно обрабатывать руки санитайзером или намыливать, чтобы не оставалось загрязненных участков. Эксперимент проводился с использованием белых перчаток и черной краски (вместо обычного мыла).

Ранее в ООН дали наглядный совет, как приучить своего ребенка мыть руки с мылом.