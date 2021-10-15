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Доктор Комаровский назвал распространенную ошибку при мытье рук, которую делают все (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
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Врач отмечает, что далеко не все моют руки правильным образом
Врач отмечает, что далеко не все моют руки правильным образом

Врач провел наглядный эксперимент с мытьем рук с использованием черной краски

В пятницу, 15 октября, ежегодно отмечается Всемирный день мытья рук. Праздник был основан в 2008 году Глобальным партнерством по мытью рук с целью распространения информации о мытье рук с мылом, а пандемия коронавируса в 2020 году убедила нас всех в том, что гигиена рук является одним из самых главных профилактических действий для защиты нашего организма от различных бактерий и вирусов.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский не раз рассказывал о том, как необходимо мыть руки, а также, после каких действий это нужно делать обязательно. "Телеграф" вспомнил о самых важных правилах гигиены, которые помогут вам в профилактике многих болезней, особенно COVID-19.

Как правильно мыть руки?

  1. Руки необходимо намочить чистой, проточной водой.
  2. Нужно намылить руки. Самой распространенной ошибкой является то, что мыло наноситься исключительно на ладошки. Не забывайте о тыльной поверхности кисти, пространстве между пальцами, области ногтей.
  3. Минимальное время контакта мыла с кожей — 20 секунд.
  4. Остатки мыла нужно смыть все той же чистой водой и вытереть руки полотенцем. Очень будет здорово, если это полотенце будет одноразовым.

Когда обязательно мыть руки? (Также актуально для родителей!)

  1. После посещения туалета.
  2. После того, как ваши руки контактировали с чем угодно, что имеет отношение к хождению по большой нужде (например, как сняли с ребенка подгузник).
  3. После контакта с любыми выделениями человеческого организма (рвотные массы, сопли, кровь и т.д.).
  4. В процессе приготовления пищи (до еды, в процессе еды, в процессе приготовления пищи).
  5. Перед тем, как сели кушать.
  6. Перед тем, как кормить ребенка и перед тем, как дать ребенку то, что попадет в рот.
  7. Перед тем, как давать ребенку лекарства.
  8. Перед тем, как наносить на кожу ребенка любые лекарства (мази, кремы, присыпки и т.д.).
  9. Перед пеленанием или одеванием.
  10. Перед тем, как осуществлять любые гигиенические мероприятия.
  11. После контактов с животными, кормом или отходами.
  12. После любых действий, связанных с мусором.
  13. После контактов с токсичными веществами.
  14. После прогулок, общения с другими людьми, рукопожатий, контакта с дверными ручками.
  15. После купания в бассейнах, которые используются другими людьми.

Каким мылом мыть руки?

По словам Комаровского, активнее всего растворяет жировую пленку (комфортную среду для коронавируса) мыло с наибольшей концентрацией щелочи. Поэтому врач рекомендует использовать для мытья рук самые дешевые и простые модели, например жидкое, бытовое мыло.

В прошлом году Евгений Комаровский провел небольшой эксперимент с эпидемиологом Андреем Александриным. Эксперты на примере показали, как нужно обрабатывать руки санитайзером или намыливать, чтобы не оставалось загрязненных участков. Эксперимент проводился с использованием белых перчаток и черной краски (вместо обычного мыла).

Ранее в ООН дали наглядный совет, как приучить своего ребенка мыть руки с мылом.

Теги:
#Гигиена #Мытье рук #Евгений Комаровский
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