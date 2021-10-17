Почти 5 тысяч госпитализаций за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
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В Одесской области снова зафиксировали наибольшее количество больных за сутки
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 17 октября, зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса, что более чем 1,5 тысячи меньше предыдущих показателей. Несмотря на небольшой спад заболеваемости количество госпитализированных с COVID-19 за сутки составило почти 5 тысяч человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки в Украине:
- заболели детей — 1086 (до этого — 1105 человек);
- заболели медработников — 154 (днем ранее — 204 человека)
- госпитализированы — 4747 (накануне — 2859 человек);
- выздоровели — 3541 (за предыдущие сутки — 5874 человека)
- летальных исходов — 219 (за прошедшие сутки 277).
В региональном разрезе наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.
С начала пандемии в стране:
- заболело — 2635170 человек;
- выздоровели — 2325997 человек;
- летальных исходов — 60 633;
Как сообщал "Телеграф", врачи прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Украине на начало следующего месяца. Для Украины он пройдет сложно из-за нехватки кислорода и лекарств для больных, а также особенностей тяжелого варианта коронавируса.
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