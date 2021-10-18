Неужели опасно: что будет, если проглотить жевательную резинку

К стенкам кишечника жевательная резинка не прилипает

Наверняка хотя бы раз каждый из нас в жизни слышал от людей постарше о вреде обычной жвачки. А ведь она такая заманчивая, пахучая, сладкая… Но даже если нам разрешали её попробовать, то глотать было строго-настрого запрещено, ведь она якобы очень вредно влияет на наш организм.

А вот детский писатель и популяризатор науки Александр Толмачев утверждает, что опасности проглоченная жвачка для человека не представляет.

Да, жевательную резинку не изобретали, как пищу или предназначенный для регулярного проглатывания предмет. Однако в малых количествах (к примеру, при случайном проглатывании) жвачка не вредна. Она не прилипает к стенкам кишечникам, хотя и не переваривается в полном объеме.

Во время своего "путешествия" по нашему желудочно-кишечному тракту жвачка теряет все растворимые вещества, по итогу превращаясь в небольшой шарик. К слову, состоит он из безопасного и биологически неактивного пластика — из чего жевательную резинку, собственно, и изготавливают.

При этом Александр Толмачев категорически не рекомендует вводить глотание жвачки в привычку. Все потому, что хоть к слизистой эта масса и не прилипает, но между собой все еще взаимодействовать способна. И если в кишечнике скопится достаточно большой шар из пережеванных резинок, он может перекрыть нормальное продвижение пищи. Это, в свою очередь, вероятно спровоцирует запор.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, в чем может быть опасность родинок и откуда они вообще возникают на теле человека.