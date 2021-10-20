Осложнения, преждевременные роды и даже смерть: в Минздраве рассказали о рисках COVID-19 для беременных

Беременные женщины, которые заболели коронавирусом, значительно чаще попадают в больницы

В Украине смертность от коронавируса достигла наивысшей цифры за всю пандемии, при этом большинство умерших ни были вакцинированы от COVID-19. На фоне этого, в Минздраве призвали граждан делать COVID-прививки, в частности, это касается и беременных женщин.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

Отмечается, что беременные женщины подвергаются большему риску возникновения осложнений от коронавируса, если сравнивать их с небеременными, и значительно чаще попадают в реанимацию и под аппараты ИВЛ.

Кроме того, беременные, заболевшие коронавирусом, и имеющие четкие симптомы этой болезни, на 70% больше подвержены риску, что болезнь завершится летальным исходом.

Еще один очень существенный риск — коронавирус во время беременности может стать толчком к преждевременным родам и госпитализации новорожденного.

В связи с вышеуказанными факторами, в Минздраве призывают беременных украинок вакцинироваться от COVID-19.

Отмечается, что вакцинация при беременности не вредит ребенку и матери и не несет никакого риска заражения. А пользу от COVID-вакцины оценивают значительно выше, чем все потенциальные риски.

Минздрав отмечает, что лучшей для будущих мам является вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, которой в мире привились миллионы беременных женщин без негативных последствий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине за неделю хотят привить от COVID-19 1,5 миллиона украинцев.