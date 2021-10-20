Фейковые сертификаты и антивакцинаторы: провал Украины в борьбе с коронавирусом увидели даже на Западе

Коррупция и суеверия сделали борьбу с эпидемией в Украине безрезультатной

Всемирная Организация Здравоохранения совсем недавно заявила о том, что для преодоления пандемии коронавируса необходимо вакцинировать не менее 80% населения.

Статья на сайте The New York Times рассказывает о том, что Украина имея самый низкий уровень вакцинации от коронавируса в Европе, уже насчитывает 538 смертей от Covid-19 в сутки.

Это было самое большое количество жертв коронавируса за день с начала пандемии.

Представители органов здравоохранения страны жалуются на две взаимосвязанные проблемы: нежеланием населения вакцинироваться и незаконными схемами продажи поддельных сертификатов вакцинации.

Нежелание вакцинироваться объясняется склонностью населения верить в теорию заговора, и провалом информационной кампании по вакцинации.

Проблема мошенничества настолько серьезна, что президент Владимир Зеленский обсуждал ее на встрече с министрами правительства и представителями правоохранительных органов.

Распространение поддельных свидетельств о вакцинации в стране, которая годами боролась с коррупцией во многих сферах общественной жизни, угрожает подорвать борьбу Украины с вирусом.

Многие готовы приобрести фальшивый Сертификат вакцинации, лишь бы не прививаться

Новостные агентства неоднократно сообщали о людях, которые не только получали фальшивые справки, но и регистрировали их в государственной онлайн-базе данных.

Неизвестно, сколько таких подделок было зарегистрировано. Но даже если принять эти цифры за чистую монету, в стране по-прежнему самый низкий уровень вакцинации в Европе: всего 15% ее населения полностью вакцинированы.

Украина с населением около 44 млн человек сообщала в среднем о 14 348 случаях в день за последнюю неделю, но низкий уровень тестирования в стране означает, что фактическое количество новых инфицирований может быть намного выше.

Ранее «Телеграф» писал о том, что в Украине началась массовая вакцинация от COVID-19, во время которой за неделю хотят привить 1,5 млн украинцев.