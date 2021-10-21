Кашель, тошнота, одышка: врач рассказал о симптомах нового штамма COVID-19

Группы риска остались прежними — люди с избытком веса, сопутствующими сердечно-сосудистыми, аутоимунными заболеваниями, диабетом.

Обновленный штамм вируса SARS-CoV-2, который известен как Дельта плюс и был зарегистрирован в Великобритании, может быть и в Украине.

Об этом написал врач Тарас Жиравецкий.

Он отметил тяжелое течение новой мутации инфекции: "Новый штамм вируса просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений ковида".

К симптомам нового варианта мутации вируса он отнес:

высокую температуру, которая длится до 10 дней

тошноту и снижение аппетита

изнуряющий сухой кашель

сильную боль в спине

диарею (вероятна не с первого дня)

головную боль

тяжело дышать при нормальной сатурации

у возрастных пациентов быстро падает сатурация

показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются

без УЗИ и КТ тяжело отследить ситуацию, анализы и сатурация могут быть нормальными, но ухудшиться за несколько часов

обоняние и вкус исчезают.

Течение коронавируса при новом штамме спрогнозировать тяжелее, — утверждает врач и отмечает, что Дельта плюс сильнее обезвоживает, создает условия для тромбозов, может вызвать воспаление в сердечной мышце.

Он также утверждает, что именно то, что сатурация падает быстро у возрастных пациентов приводит к увеличившемуся числу госпитализаций. Жиравецкий рекомендует обращаться к медикам и не медлить с госпитализацией, если не справляетесь самостоятельно.

Ранее "Телеграф" писал, что опубликовали фото того, как украинцы болеют коронавирусом в больницах и дома.