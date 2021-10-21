Укр

Кашель, тошнота, одышка: врач рассказал о симптомах нового штамма COVID-19

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Коронавирус. Новость обновлена 21 октября 2021, 08:12
Коронавирус.

Группы риска остались прежними — люди с избытком веса, сопутствующими сердечно-сосудистыми, аутоимунными заболеваниями, диабетом.

Обновленный штамм вируса SARS-CoV-2, который известен как Дельта плюс и был зарегистрирован в Великобритании, может быть и в Украине. 

Об этом написал врач Тарас Жиравецкий. 

Он отметил тяжелое течение новой мутации инфекции: "Новый штамм вируса просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений ковида". 

К симптомам нового варианта мутации вируса он отнес:

  • высокую температуру, которая длится до 10 дней
  • тошноту и снижение аппетита
  • изнуряющий сухой кашель
  • сильную боль в спине
  • диарею (вероятна не с первого дня)
  • головную боль
  • тяжело дышать при нормальной сатурации
  • у возрастных пациентов быстро падает сатурация
  • показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются
  • без УЗИ и КТ тяжело отследить ситуацию, анализы и сатурация могут быть нормальными, но ухудшиться за несколько часов
  • обоняние и вкус исчезают.

Течение коронавируса при новом штамме спрогнозировать тяжелее, — утверждает врач и отмечает, что Дельта плюс сильнее обезвоживает, создает условия для тромбозов, может вызвать воспаление в сердечной мышце.

Он также утверждает, что именно то, что сатурация падает быстро у возрастных пациентов приводит к увеличившемуся числу госпитализаций. Жиравецкий рекомендует обращаться к медикам и не медлить с госпитализацией, если не справляетесь самостоятельно. 

Ранее "Телеграф" писал, что опубликовали фото того, как украинцы болеют коронавирусом в больницах и дома.

Теги:
#Коронавирус #Симтомы #Covid-19
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