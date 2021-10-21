Кашель, тошнота, одышка: врач рассказал о симптомах нового штамма COVID-19
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Группы риска остались прежними — люди с избытком веса, сопутствующими сердечно-сосудистыми, аутоимунными заболеваниями, диабетом.
Обновленный штамм вируса SARS-CoV-2, который известен как Дельта плюс и был зарегистрирован в Великобритании, может быть и в Украине.
Об этом написал врач Тарас Жиравецкий.
Он отметил тяжелое течение новой мутации инфекции: "Новый штамм вируса просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений ковида".
К симптомам нового варианта мутации вируса он отнес:
- высокую температуру, которая длится до 10 дней
- тошноту и снижение аппетита
- изнуряющий сухой кашель
- сильную боль в спине
- диарею (вероятна не с первого дня)
- головную боль
- тяжело дышать при нормальной сатурации
- у возрастных пациентов быстро падает сатурация
- показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются
- без УЗИ и КТ тяжело отследить ситуацию, анализы и сатурация могут быть нормальными, но ухудшиться за несколько часов
- обоняние и вкус исчезают.
Течение коронавируса при новом штамме спрогнозировать тяжелее, — утверждает врач и отмечает, что Дельта плюс сильнее обезвоживает, создает условия для тромбозов, может вызвать воспаление в сердечной мышце.
Он также утверждает, что именно то, что сатурация падает быстро у возрастных пациентов приводит к увеличившемуся числу госпитализаций. Жиравецкий рекомендует обращаться к медикам и не медлить с госпитализацией, если не справляетесь самостоятельно.
Ранее "Телеграф" писал, что опубликовали фото того, как украинцы болеют коронавирусом в больницах и дома.
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