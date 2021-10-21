Укр

Pfizer протестировали на детях: как он работает на подростках

Автор
Елена Волкова
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Вакцину могут одобрить для малышей, которые старше 5 лет
Вакцину могут одобрить для малышей, которые старше 5 лет

Pfizer уже применяют для детей в возрасте от 12 лет во всем мире, однако не исключено, что одобрят и с 5-летнего возраста

Ученые в рамках нового исследования доказали эффективность вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 среди подростков и молодежи от 12 до 18 лет. 

По информации Reuters, израильская организация по поддержанию здоровья "Клалит" и исследователи Гарвардского университета проанализировали данные 94 354 человек в возрасте от 12 до 18 лет, привитых Pfizer в Израиле, и сопоставили их с таким же количеством невакцинированных подростков из той же возрастной группы. Оказалось, что вакцина очень эффективна против штамма "Дельта": после первой и второй дозы защита от ковид у молодых людей была 90% и 93% соответственно. О побочных эффектах не сообщается.

Отметим, что данную вакцину сейчас применяют для детей в возрасте от 12 лет, однако не исключено, что одобрят и с 5-летнего возраста. В последнее время компании все чаще запрашивают дополнительное разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешить вакцинацию с 5 лет.

Напомним, что о вакцинации детей с 5-летнего возраста заговорили и в Украине.

Теги:
#Дети #Подростки #Вакцинация #Pfizer #Коронавирус
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