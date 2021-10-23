Укр

Госпитализаций больше, выздоровевших меньше: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 23 октября

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В Украине поставили рекорд вакцинации Новость обновлена 23 октября 2021, 08:25
В Украине поставили рекорд вакцинации

Коронавирус не побил новые рекорды, но показатели все равно не намного лучше

На утро субботы, 23 октября, коронавирус не стал бить новые рекорды смертности и заболеваемости в Украине, как делал это ранее два дня подряд, но показатели заметно не снизились.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

Отметим, что за последние сутки в Украине стало чуть меньше новых больных и смертей, но при этом немного подскочил уровень госпитализаций и снизилось количество выздоровевших.

На утро 23 октября за сутки зарегистрировали:

  • 23 229 новых случаев (23 785 было накануне);
  • 483 смерти (вчера было 614);
  • 5 362 госпитализации (5 141 накануне);
  • 8 330 выздоровевших (8 530 прежде).

При этом, лидером по регионам с наибольшим суточным числом новых случаев являются Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Одесская области и Киев.

Также Украина поставила новый рекорд вакцинации за сутки, — прививку накануне сделали более 290 тысячам людей.

Напомним, что за последнюю неделю в Украине рекордно выросли темпы распространения коронавируса, — впервые с весны число новых больных подскочило выше отметки в 21 тысячу заболевших, и растет все больше, при этом, максимальная смертность всего за несколько дней выросла от 481 до более чем 600 случаев в сутки.

Как сообщал "Телеграф", лидером по смертности среди регионов является Донецкая область, а за ней еще и Днепропетровская, Херсонская, Одесская.

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#Коронавирус #Covid-19
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