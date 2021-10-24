Ученые изучали последствия прививок от COVID-19 и пришли к неожиданному открытию

Исследователи изучали, вызывает ли прививка повышенную смертность.

Вакцинировавшиеся от коронавируса не только реже умирают от COVID-19, но и от других причин.

Об этом сообщает новое исследование из США.

Его результаты опубликовал центр по контролю заболеваемости. Ученые изучили данные 11 млн человек с декабря 2020 по июль 2021 и обнаружили, что привитые от коронавируса умирали реже чем не привитые, от причин с COVID не связанных.

Исследователи изучали данные, чтобы доказать или опровергнуть тезис, что вакцинация имеет отсроченные смертельные последствия.

Уровень смертности не отличался у вакцинированных и нет только в категории от 12 до 17 лет.

В остальных группах — количество смертей сред вакцинированных граждан США было ниже, чем среди тех, кто не прививался. Ученые отмечают, что это может быть связано с тем, что привитые люди лучше заботятся о своем здоровье.

В исследовании изучались получатели вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna или Janssen. Невакцинированная выборка была сделана из системы здравоохранения среди тех, кто прививался от гриппа в последние два года. Участники были разного пола, возраста, расы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине поставили рекорд суточной вакцинации — после того как семь областей попали в "красную зону".