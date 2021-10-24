Укр

Почти 6 тысяч госпитализированных: свежая статистика COVID-19 на 24 октября

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Показатели смертности немного снизились Новость обновлена 24 октября 2021, 08:35
Показатели смертности немного снизились

Днепропетровщина продолжает быть самым активным регионом по новым случаям заболевания

Утро воскресенья, 24 октября, принесло Украине 20791 нового больного коронавирусом. Благо, при этом не установлен ни один рекорд — ни по общему количеству выявлений, ни по смертности.

Такие данные сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Подчеркнем, что также по стране уменьшилось количество летальных случаев, связанных с COVID-19. Однако пациенты все чаще начинают нуждаться в госпитализации и подключению к ИВЛ или кислородному баллону.

Итак, статистика 24 октября сообщает о:

  • 20791 новом случае "короны" (сутками ранее — 23229);
  • 386 умерших (накануне — 483);
  • 5924 госпитализированных (прежде — 5362);
  • 6081 выздоровевших (вчера — 8330).

Из общего количества заболевших известно о 1533 детях и 237 медицинских работниках.

Среди областей лидерство по интенсивности выявления новых случаев продолжает держать Днепропетровщина — 2211 пациента за сутки. Также активно болеют жители Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще минимум несколько недель будут фиксировать высокие показатели заболеваемости ковидом. По мнению врача Бориса Брыля, спада новой коронавирусной волны не стоит ждать раньше средины ноября.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
Показатели смертности немного снизились
Здоровье
Почти 6 тысяч госпитализированных: свежая статистика COVID-19 на 24 октября
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Дата публикации
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Показатели смертности немного снизились
Почти 6 тысяч госпитализированных: свежая статистика COVID-19 на 24 октября
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