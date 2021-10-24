Почти 6 тысяч госпитализированных: свежая статистика COVID-19 на 24 октября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 46
Днепропетровщина продолжает быть самым активным регионом по новым случаям заболевания
Утро воскресенья, 24 октября, принесло Украине 20791 нового больного коронавирусом. Благо, при этом не установлен ни один рекорд — ни по общему количеству выявлений, ни по смертности.
Такие данные сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Подчеркнем, что также по стране уменьшилось количество летальных случаев, связанных с COVID-19. Однако пациенты все чаще начинают нуждаться в госпитализации и подключению к ИВЛ или кислородному баллону.
Итак, статистика 24 октября сообщает о:
- 20791 новом случае "короны" (сутками ранее — 23229);
- 386 умерших (накануне — 483);
- 5924 госпитализированных (прежде — 5362);
- 6081 выздоровевших (вчера — 8330).
Из общего количества заболевших известно о 1533 детях и 237 медицинских работниках.
Среди областей лидерство по интенсивности выявления новых случаев продолжает держать Днепропетровщина — 2211 пациента за сутки. Также активно болеют жители Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областей.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще минимум несколько недель будут фиксировать высокие показатели заболеваемости ковидом. По мнению врача Бориса Брыля, спада новой коронавирусной волны не стоит ждать раньше средины ноября.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-