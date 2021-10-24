Почти 6 тысяч госпитализированных: свежая статистика COVID-19 на 24 октября

Днепропетровщина продолжает быть самым активным регионом по новым случаям заболевания

Утро воскресенья, 24 октября, принесло Украине 20791 нового больного коронавирусом. Благо, при этом не установлен ни один рекорд — ни по общему количеству выявлений, ни по смертности.

Такие данные сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Подчеркнем, что также по стране уменьшилось количество летальных случаев, связанных с COVID-19. Однако пациенты все чаще начинают нуждаться в госпитализации и подключению к ИВЛ или кислородному баллону.

Итак, статистика 24 октября сообщает о:

20791 новом случае "короны" (сутками ранее — 23229);

386 умерших (накануне — 483);

5924 госпитализированных (прежде — 5362);

6081 выздоровевших (вчера — 8330).

Из общего количества заболевших известно о 1533 детях и 237 медицинских работниках.

Среди областей лидерство по интенсивности выявления новых случаев продолжает держать Днепропетровщина — 2211 пациента за сутки. Также активно болеют жители Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще минимум несколько недель будут фиксировать высокие показатели заболеваемости ковидом. По мнению врача Бориса Брыля, спада новой коронавирусной волны не стоит ждать раньше средины ноября.