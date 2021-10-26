В Минздраве рассказали, кому могут отказать в вакцине против COVID-19

Некоторых людей будут перенаправлять на быстрое тестирование

Часть жителей Украины не сможет получить свою вакцину от коронавирусной болезни. Людям откажут в иммунизации, если обнаружат у них симптомы ковида или простуды.

Такую информацию рассказал во время брифинга Минздрава главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщает "Телеграф".

По словам чиновника, перед вакцинацией врачи должны опрашивать людей об их состоянии здоровья. Если кто-то будет жаловаться на плохое самочувствие, ему могут и не сделать прививку.

"Тем людям, которые чувствуют себя плохо перед вакцинацией во время осмотра врача, может быть отказано в вакцинации, и они могут быть перенаправлены на быстрый тест антигена", — объяснил Игорь Кузин.

Как объяснил главный санврач, таким образом медикам удастся сразу проверить, не болеет ли человек коронавирусом. При этом на тестирование могут отправить не только в случае наличия симптомов, но и если врач подозревает у пациента вирус.

До этого же в Минздраве считалось, что иммунизации против COVID-19 не подлежат лишь те люди, у кого есть непереносимость отдельных компонентов вакцин.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие препараты для вакцинации доступны в Украине и с какого возраста можно делать прививки.

Также мы сообщали, что к массовой иммунизации населения вскоре могут привлечь и студентов-медиков.