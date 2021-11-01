Украине угрожает сразу два новых штамма коронавируса: что известно

На территории России зафиксировали сразу трех зараженных "лямбда"-штаммом больных

Украина, медицинская система которой и так сражается с последствиями очередной волны COVID-19, может вскоре столкнуться с новыми мутациями коронавируса. Все потому, что в соседней России зарегистрировано трех зараженных "мю"-вариантом и один больной с "лямбда"-штаммом.

"Телеграф" решил разобраться, чем же так опасны эти два варианты вируса и может ли это усугубить ситуацию с заболеваемостью в нашей стране.

Заразная "Лямбда"

"Лямбда"-вариант коронавируса еще называют "андским", потому что впервые ученые его выявили на территории Перу. Произошло это еще в августе 2020 года.

Несмотря на то, что с момента первого заражения прошло больше года, ученые не слишком продвинулись в исследованиях этого штамма.

Мю-вариант коронавируса

Впрочем, это не мешает исследователям полагать, что "Лямбда" может оказаться опаснее, чем "Дельта", чья скорость распространения и без того пугающая. В случае "лямбда"-варианта утверждается о большей резистентности к антителам. Простыми словами, этот вирус намного сложнее нейтрализовать с помощью лечения.

Еще одна проблема "Лямбды" в том, что ей могут легко быть подвержены даже ранее переболевшие и уже вакцинированные люди. Все потому, что этот вариант легче "уходит" от реакции человеческой иммунной системы. Так что даже наличие антител в крови не является хорошей защитой от "лямбда"-штамма.

В России пока известно лишь об одном случае инфицирования этим вариантом, однако он имеет высокую заразность. Это подтверждается тем фактом, что в Перу более 80% населения болели именно "Лямбдой".

Неисследованный "Мю"

Об этом штамме стало известно в январе 2021 года. Другое название "Мю"-варианта коронавируса, которое можно встретить в сети, — "колумбийский".

Ученые успели выяснить, что "Мю" сочетает в себе семь различных генетических мутаций. Некоторые из них определяют быстрое распространение вируса, некоторые — способствуют большей стойкости к антителам.

Лямбда-вариант коронавируса

Пока принято считать, что "мю"-вариант не является более опасным, чем "Лямбда". По крайней мере, первые исследования говорят о том, что привитые Pfizer люди лучше сопротивляются этому штамму. Однако быстрота распространения вируса все равно вызывает беспокойство среди ученых. Фиксировались случаи заражения "Мю" в различных странах Европы, в том числе Бельгии, Испании и Италии.

Теперь же украинцам реально стоит забеспокоиться, ведь сразу три случая с "мю"-вариантом обнаружено в России.

Повышенную осторожность следует проявить, ведь бушующую сейчас "Дельту" в Украину "завезли" именно с территории РФ — в июне 2021 года. Этот вариант продолжает распространяться в нашей стране и открывать ученым новые симптомы коронавируса.

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