Украине угрожает сразу два новых штамма коронавируса: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 215
На территории России зафиксировали сразу трех зараженных "лямбда"-штаммом больных
Украина, медицинская система которой и так сражается с последствиями очередной волны COVID-19, может вскоре столкнуться с новыми мутациями коронавируса. Все потому, что в соседней России зарегистрировано трех зараженных "мю"-вариантом и один больной с "лямбда"-штаммом.
"Телеграф" решил разобраться, чем же так опасны эти два варианты вируса и может ли это усугубить ситуацию с заболеваемостью в нашей стране.
Заразная "Лямбда"
"Лямбда"-вариант коронавируса еще называют "андским", потому что впервые ученые его выявили на территории Перу. Произошло это еще в августе 2020 года.
Несмотря на то, что с момента первого заражения прошло больше года, ученые не слишком продвинулись в исследованиях этого штамма.
Впрочем, это не мешает исследователям полагать, что "Лямбда" может оказаться опаснее, чем "Дельта", чья скорость распространения и без того пугающая. В случае "лямбда"-варианта утверждается о большей резистентности к антителам. Простыми словами, этот вирус намного сложнее нейтрализовать с помощью лечения.
Еще одна проблема "Лямбды" в том, что ей могут легко быть подвержены даже ранее переболевшие и уже вакцинированные люди. Все потому, что этот вариант легче "уходит" от реакции человеческой иммунной системы. Так что даже наличие антител в крови не является хорошей защитой от "лямбда"-штамма.
В России пока известно лишь об одном случае инфицирования этим вариантом, однако он имеет высокую заразность. Это подтверждается тем фактом, что в Перу более 80% населения болели именно "Лямбдой".
Неисследованный "Мю"
Об этом штамме стало известно в январе 2021 года. Другое название "Мю"-варианта коронавируса, которое можно встретить в сети, — "колумбийский".
Ученые успели выяснить, что "Мю" сочетает в себе семь различных генетических мутаций. Некоторые из них определяют быстрое распространение вируса, некоторые — способствуют большей стойкости к антителам.
Пока принято считать, что "мю"-вариант не является более опасным, чем "Лямбда". По крайней мере, первые исследования говорят о том, что привитые Pfizer люди лучше сопротивляются этому штамму. Однако быстрота распространения вируса все равно вызывает беспокойство среди ученых. Фиксировались случаи заражения "Мю" в различных странах Европы, в том числе Бельгии, Испании и Италии.
Теперь же украинцам реально стоит забеспокоиться, ведь сразу три случая с "мю"-вариантом обнаружено в России.
Повышенную осторожность следует проявить, ведь бушующую сейчас "Дельту" в Украину "завезли" именно с территории РФ — в июне 2021 года. Этот вариант продолжает распространяться в нашей стране и открывать ученым новые симптомы коронавируса.
Будьте внимательны к своему здоровью, а "Телеграф" подскажет, как с помощью симптомов можно определить, заболели ли вы коронавирусом.