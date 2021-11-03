Простой анализ крови может указать на воспаление легких при COVID-19

Высокий ферритин может свидетельствовать о воспалении легких при коронавирусе и не только.

Новый штамм "Дельта" в Украине уже получил известность среди врачей за свое коварство и не всегда очевидные симптомы. В частности ранее, врач Тарас Жиравецкий наводил пример из практики, когда состояние пациента с температурой в 36,7 очень резко ухудшалось до критического. Из-за этого он рекомендовал коллегам обращать также внимание на уровень ферритина в крови пациента.

В своем телеграм-канале он кратко объяснил, что это такое.

По его словам, при COVID-19 высокий уровень ферритина указывает на воспаление легких.

"Чем выше ферритин тем больше степень поражения легких, что можно увидеть выполняя УЗД легких или КТ легких", — написал он.

Жиравецкий отмечает, что высокий его уровень может наблюдаться спустя полгода или больше после болезни.

"Повышение уровня ферритина в крови может свидетельствовать об остром или хроническом заболевании печени, острых или хронических инфекциях, воспалительном процессе, передозировке железа, хронической гемолитической анемии, лимфогранулематозе или раке молочной железы", — написал врач.

В то же время, он указывает, что низкий уровень этого белка свидетельствует об острой нехватке железа в организме.

Как сообщалось ранее, Жиравецкий давал советы о том, что стоит делать в первую очередь при обнаружении у себя коронавирусной инфекции, а также о том, что надо положить в аптечку на случай болезни.