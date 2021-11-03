Укр

Простой анализ крови может указать на воспаление легких при COVID-19

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
232
Больница
Больница

Высокий ферритин может свидетельствовать о воспалении легких при коронавирусе и не только.

Новый штамм "Дельта" в Украине уже получил известность среди врачей за свое коварство и не всегда очевидные симптомы. В частности ранее, врач Тарас Жиравецкий наводил пример из практики, когда состояние пациента с температурой в 36,7 очень резко ухудшалось до критического. Из-за этого он рекомендовал коллегам обращать также внимание на уровень ферритина в крови пациента.

В своем телеграм-канале он кратко объяснил, что это такое.

По его словам, при COVID-19 высокий уровень ферритина указывает на воспаление легких.

"Чем выше ферритин тем больше степень поражения легких, что можно увидеть выполняя УЗД легких или КТ легких", — написал он.

Жиравецкий отмечает, что высокий его уровень может наблюдаться спустя полгода или больше после болезни.

"Повышение уровня ферритина в крови может свидетельствовать об остром или хроническом заболевании печени, острых или хронических инфекциях, воспалительном процессе, передозировке железа, хронической гемолитической анемии, лимфогранулематозе или раке молочной железы", — написал врач.

В то же время, он указывает, что низкий уровень этого белка свидетельствует об острой нехватке железа в организме.

Как сообщалось ранее, Жиравецкий давал советы о том, что стоит делать в первую очередь при обнаружении у себя коронавирусной инфекции, а также о том, что надо положить в аптечку на случай болезни.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Тарас Жиравецкий
Антон Поляков
Киев
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Евгений Дубровский
Цена за правду: известного врача-инфекциониста уволили из больницы в Киеве
Дата публикации
Категория
Владимир Галантерник
"Серого кардинала Одессы" объявили в розыск
Дата публикации
Категория
До середины ноября снега ждать не стоит
Когда в Украине выпадет первый снег: прогноз синоптика
Дата публикации
Категория
Тарас Цымбалюк в сериале "Крепостная"
Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк: я могу сыграть и "голубого", но в чем-то достойном