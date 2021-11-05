Какую вакцину от коронавируса выбрать? Врач указал на один нюанс

Эпидемиолог подчеркивает, что все вакцины в Украине эффективны

Если вам нужно выезжать за границу, то лучше сделать прививку вакциной Pfizer или Moderna. Но помните, что все доступные в Украине вакцины против коронавируса одобрены ВОЗ и действенны. Об этом сказал в комментарии "Телеграфу" кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Так, в вакцинальной кампании против коронавируса в Украине используются препараты компаний AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna.

"Если гражданину Украины нужно путешествовать по Европе и Америке, то лучше вакцинироваться вакцинами на основе мРНК – Pfizer и Moderna. Для людей, которые не особо путешествуют, никакой разницы нет", — отметил врач.

Как пояснил эпидемиолог, все вакцины, которые представлены на рынке Украины, рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для использования и имеют примерно одинаковую эффективность.

Также медик отметил, что наблюдается конкурентная борьба фармацевтических компаний в ходе вакцинной кампании против ковида.

"Мы просто должны понимать, что во всем мире идет определенная война за рынок сбыта вакцин. Ту же самую китайскую вакцину не впускают на европейский и американский рынок несмотря на то, что ВОЗ ее рекомендует для использования. Это фармацевтические и экономические войны", — считает Александрин.

Напомним, чаще всего украинцы делают прививки вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Об этом свидетельствуют данные статистики.

Тем временем, полностью привито от ковида в Украине только 17% граждан. Нашу страну по темпам вакцинации опередили многие экономически отсталые государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие вакцины против коронавируса доступны для украинцев, чем они отличаются и с какого возраста можно делать прививку.