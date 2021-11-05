Pfizer придумала таблетки от COVID-19, которые предотвращают госпитализацию: подробности

Исследования показывают уменьшение тяжелых последствий болезни на 89%

Представители американской компании Pfizer, работающей над лекарством против коронавирусной болезни по типу "Молнупиравира", заявили о первых успехах в разработке. Таблетки, проходящие фазу исследований на людях, показали снижение вероятности госпитализации и смерти подхватившего COVID-19 пациента.

Об этом сообщает издание CNN.

В пятницу, 5 ноября, сотрудники Pfizer рассказали, что их экспериментальное лекарство весьма эффективно при достаточной "быстроте" приема. Кроме этого, разрабатываемые таблетки планируют совмещать с лекарством "Ритонавир", которым уже лечат людей с ковидом.

Обширного объяснения в компании пока не дали, но заверили, что уже работают над специальным документом, где будут учтены все детали. Пока же продолжаются исследования на людях, которые принадлежат к группе высокого риска протекания "короны" в тяжелой форме.

Лекарство PF-07321332, над которым сейчас трудится Pfizer, принимает часть "фокус-группы" — три-пять дней подряд после появления первых симптомов заболевания.

Из всех участников эксперимента, принимающих лекарство, а не плацебо, не умер никто, а госпитализированы было всего лишь 0,8% (трое из 389 человек). Среди части группы, которой досталось плацебо, погибли 7% (27 из 385 пациентов).

При этом компания не скрывает, что у 19% пьющих исследуемые таблетки человек были зарегистрированы различные побочные эффекты. Какие именно — пока не раскрывается.

По словам гендиректора Pfizer Альберта Бурлы, такие результаты исследований говорят, что при должном усовершенствовании и одобрении соответствующими органами лекарство поможет избежать девяти из десяти госпитализаций.

И пока в США работают над таблетками, способными вылечить ковид, украинцы работают над отечественной вакциной от "короны". Ранее "Телеграф" рассказывал, почему с украинским препаратом все складывается не слишком гладко.