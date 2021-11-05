Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине: пошаговая инструкция

Пункты вакцинации работают в большинстве населенных пунктов Украины

Вакцинация против коронавируса идет в Украине полным ходом, только за прошлые сутки свою прививку получили более 270 тысяч человек. Однако не всем украинцам известно, как можно записаться на иммунизацию.

Для удобства "Телеграф" решил собрать все варианты такой записи в одном материале.

Для начала отметим, что в Украине официально вакцинируют против "короны" только людей, достигших совершеннолетия. Дети до 18 лет могут получить прививку только в исключительных случаях.

Прививают людей как в медицинских учреждениях, так и в специально созданных для этого центрах массовых вакцинации. Часто они располагаются в торговых центрах или даже на стадионах — в местах, где помещается много народа при соблюдении минимальных эпидограничений.

Обычно медики просят совершить предварительную запись на иммунизацию, чтобы быть уверенным — ваша доза вакцины вас дождется. Сделать это можно несколькими способами.

Через телефон

Быстрее всего запись на вакцинацию осуществляется с помощью телефонного звонка. Так вы можете обратиться в регистратуру удобного для вас центра вакцинации, сообщить свои данные и уточнить, когда лучше всего будет подойти на прививку.

Номер телефона можно поискать через всезнающий Google (если вы знаете, куда именно планируете пойти), или же поискать контактные данные для связи через специальный сайт Минздрава, посвященный вакцинации.

На портале доступен список всех имеющихся сейчас в стране центров иммунизации против "короны". Там же можно найти возможность связаться с администрацией учреждения — через систему "Лікарі 24/7", телефон или другой способ.

Часть центров вакцинации в Днепре

Также через телефон работодатели могут договориться о массовой вакцинации всего рабочего коллектива (не менее 50 человек). Этот же способ подходит и для получения прививок маломобильными гражданами. Для выяснения всех деталей стоит обращаться в контакт-центр по номеру 0 800-60-20-19.

Через Helsi

Все, кто планирует вакцинироваться от коронавируса, должны помнить — врачи обязательно попросят у вас информацию о вашем семейном враче. Если же у вас заключен такой договор, то вы наверняка хотя бы слышали о системе Helsi. С её помощью тоже можно записаться на вакцинацию.

Для начала вам предложат на выбор получение прививки в центре массовой вакцинации (далее ЦМВ) или же в медучреждении. После придется выбрать нужный вам город и наиболее удобную точку для вакцинации.

Выберите в системе свой населенный пункт

Затем система откроет вам расписание вакцинальных бригад — с перечнем свободных мест, вакцин и времени.

Можно выбрать нужное время и вакцину

Когда вы определитесь со всеми нюансами, на сайте вас попросят оставить свой номер телефона, чтобы с вами могли связаться для уточнения всех деталей.

По телефону с вами свяжутся, чтобы пригласить на вакцинацию

Через "Дию"

Наиболее удобным для многих украинцев является возможность записи на вакцинацию через веб-портал или мобильное приложение "Дия". К сожалению, эта система часто дает сбой — у некоторых уже вакцинированных украинцев даже до сих пор висит оповещение "Мы сообщим вам, когда будет доступна возможность привиться в выбранном вами пункте".

При этом во многих вариантах "Дия" работала правильно, так что оставим инструкцию и для нее.

Запись на сайте:

нужно войти на портал с помощью электронной подписи или же BankID;

выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19";

отметить свою сферу деятельности;

выбрать город и ЦМВ, где бы вы хотели привиться.

Запись через приложение на смартфоне:

скачиваем "Дию", регистрируемся в ней через любой BankID;

в разделе "Услуги" находим все ту же "Запись в лист ожидания вакцинации";

отмечаем свою сферу деятельности;

выбираем город и ЦМВ, где хотите привиться.

В обоих случаях остается лишь ждать получения своего приглашения на вакцинацию.

Иммунизируйтесь и будьте здоровы!

Кстати,"Телеграф" также рассказывал о том, каким должен быть порядок действий при получении сертификата об уже пройденной вакцинации.