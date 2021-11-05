Укр

В Helsi отреагировали на публикацию "Телеграфа" по поводу отсутствия вакцины Pfizer в Киеве

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
213
Препарата Pfizer в Украине хватает для всех регионов Новость обновлена 05 ноября 2021, 22:26
Препарата Pfizer в Украине хватает для всех регионов

Вакцину получат все столичные центры иммунизации

Вакцины Pfizer в Украине хватает в достаточном количестве, и Киев не останется без популярного препарата. Несмотря на противоречивую информационную рассылку, уже с утра субботы, 6 ноября, вакцина попадет во все столичные пункты вакцинации.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила руководительница отдела маркетинга и коммуникаций Helsi Елена Губич.

"Вакцина Pfizer в Украине есть, и завтра с утра ее довезут до всех пунктов вакцинации, но в разное время. Поэтому можно будет попасть на прививку или выбрать альтернативу", — отметила представительница системы.

По ее словам, сейчас вокруг массовой вакцинации начался большой ажиотаж, что подтверждается рекордными темпами вакцинации. При этом количество доз в Киеве должны были пополнить, чтобы хватило всем желающим.

"На всякий случай мы предупредили людей о том, что им может быть предложена альтернатива. Если поставки приедут позже, чем планировалось", — добавила Елена Губич.

Точного количества доз, которые дополучит столица, озвучено не было. Однако представители Helsi уверяют, что вакцины, в том числе Pfizer, должно хватить даже в условиях огромного ажиотажа.

Отметим, ранее "Телеграф" детально объяснял, как в Украине можно записаться на вакцинацию против коронавируса.

Теги:
#Киев #Вакцинация #Pfizer #Коронавирус #Helsi #Covid-19
Препарата Pfizer в Украине хватает для всех регионов
Здоровье
В Helsi отреагировали на публикацию "Телеграфа" по поводу отсутствия вакцины Pfizer в Киеве
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Препарата Pfizer в Украине хватает для всех регионов
В Helsi отреагировали на публикацию "Телеграфа" по поводу отсутствия вакцины Pfizer в Киеве
Дата публикации
Категория
В душевой комнате в общежитии КПИ нашли видеокамеру
Скрытая съемка в душе общежития КПИ: подробности скандала
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский подписывает закон
Зеленский подписал закон о деолигархизации: как пострадают назначенные олигархами
Дата публикации
Категория
Сколько, кому и когда платить единый налог и ЕСВ
Время платить налоги – сколько денег ФОПы должны отдать бюджету (инфографика)
Дата публикации
Категория
Галина Третьякова
"Одним врагом меньше": нардепы наказали Третьякову за слова об умершем Полякове