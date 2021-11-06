Коронавирус или грипп: как распознать и отличить болезни по симптомам

Дети по-прежнему чаще всего заражаются гриппом, нежели "короной"

Подходит к концу второй год борьбы человечества с коронавирусной пандемией. При этом многие другие болезни никуда не подевались, особенно сезонные — как ОРВИ или грипп.

В связи с наступлением более холодного времени года "Телеграф" решил напомнить о том, какая разница существует между ковидом и гриппом.

"Смотрюсь в тебя, как в зеркало"

Схожести между гриппом и коронавирусом действительно существуют. Самая первая — они оба являются опасными респираторными заболеваниями, которые способны протекать в форме различной тяжести.

Также следует помнить, что и COVID-19, и грипп передаются капельным путем — через микрочастички влаги, которые передаются от заболевшего по воздуху. Более новые варианты коронавируса способны на аэрозольный путь передачи, что ускоряет вероятность инфицирования. При этом зараженные частички в обоих случаях взаимодействуют со слизистой человека — во рту, носу и даже на глазах.

Разумеется, схожи большинство симптомов гриппа и ковида — по крайней мере, на начальном этапе. Это насморк, кашель, общая слабость и, конечно, повышение температуры.

В чем же отличия?

Так вирусы выглядят "вблизи"

Считается, что у гриппа менее короткий инкубационный период, чем у коронавируса.

Ранее ученые уверяли, что грипп способен быстрее передаваться от пациента к пациенту, нежели COVID-19. Впрочем, некоторые из новых вариантов ковида (та же Дельта) усилила свою заразность, поэтому, вполне вероятно, способна инфицировать большее количество людей за меньшее время, чем грипп.

От гриппа умирает меньше людей, чем от коронавируса.

Дети более подвержены гриппу, а старшее поколение страдает от ковида. Хотя новые штаммы коронавируса поражают и детей.

Вакцина от гриппа не способна защитить от "короны".

Для коронавируса характерна частая задышка, эта болезнь чаще провоцирует возникновение пневмонии. Именно поэтому многие тяжелые пациенты требуют медицинского кислорода или и вовсе подключению к ИВЛ.

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Как бороться?

По заверениям представителей Всемирной организации здоровья, грипп и COVID-19 можно противостоять идентичным способом. Для этого следует:

носить маски в общественных местах, где возможно скопление большого количества народа;

придерживаться дистанции в 1,5 метра с другими людьми;

регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком;

часто проветривать помещения для лучшей циркуляции воздуха;

при любом из тяжелых симптомов заболевания (одышке, потере аппетита, сдавленности в груди, скачку температуры выше 38°С) обращаться к медикам;

вакцинироваться против каждого из заболеваний профильной вакциной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, при каких показателях анализов стоит срочно обращаться за медицинской помощью, когда вы болеете коронавирусом. Дельными советами делился доктор Тарас Жиравецкий.