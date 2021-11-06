Коронавирус или грипп: как распознать и отличить болезни по симптомам
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Дети по-прежнему чаще всего заражаются гриппом, нежели "короной"
Подходит к концу второй год борьбы человечества с коронавирусной пандемией. При этом многие другие болезни никуда не подевались, особенно сезонные — как ОРВИ или грипп.
В связи с наступлением более холодного времени года "Телеграф" решил напомнить о том, какая разница существует между ковидом и гриппом.
"Смотрюсь в тебя, как в зеркало"
Схожести между гриппом и коронавирусом действительно существуют. Самая первая — они оба являются опасными респираторными заболеваниями, которые способны протекать в форме различной тяжести.
Также следует помнить, что и COVID-19, и грипп передаются капельным путем — через микрочастички влаги, которые передаются от заболевшего по воздуху. Более новые варианты коронавируса способны на аэрозольный путь передачи, что ускоряет вероятность инфицирования. При этом зараженные частички в обоих случаях взаимодействуют со слизистой человека — во рту, носу и даже на глазах.
Разумеется, схожи большинство симптомов гриппа и ковида — по крайней мере, на начальном этапе. Это насморк, кашель, общая слабость и, конечно, повышение температуры.
В чем же отличия?
- Считается, что у гриппа менее короткий инкубационный период, чем у коронавируса.
- Ранее ученые уверяли, что грипп способен быстрее передаваться от пациента к пациенту, нежели COVID-19. Впрочем, некоторые из новых вариантов ковида (та же Дельта) усилила свою заразность, поэтому, вполне вероятно, способна инфицировать большее количество людей за меньшее время, чем грипп.
- От гриппа умирает меньше людей, чем от коронавируса.
- Дети более подвержены гриппу, а старшее поколение страдает от ковида. Хотя новые штаммы коронавируса поражают и детей.
- Вакцина от гриппа не способна защитить от "короны".
- Для коронавируса характерна частая задышка, эта болезнь чаще провоцирует возникновение пневмонии. Именно поэтому многие тяжелые пациенты требуют медицинского кислорода или и вовсе подключению к ИВЛ.
Как бороться?
По заверениям представителей Всемирной организации здоровья, грипп и COVID-19 можно противостоять идентичным способом. Для этого следует:
- носить маски в общественных местах, где возможно скопление большого количества народа;
- придерживаться дистанции в 1,5 метра с другими людьми;
- регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком;
- часто проветривать помещения для лучшей циркуляции воздуха;
- при любом из тяжелых симптомов заболевания (одышке, потере аппетита, сдавленности в груди, скачку температуры выше 38°С) обращаться к медикам;
- вакцинироваться против каждого из заболеваний профильной вакциной.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, при каких показателях анализов стоит срочно обращаться за медицинской помощью, когда вы болеете коронавирусом. Дельными советами делился доктор Тарас Жиравецкий.
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