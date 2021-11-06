Дети в Украине получили первые вакцины от коронавируса: медики рассказали о противопоказаниях

Несовершеннолетних украинцев будут вакцинировать от коронавируса только при наличии письменного соглашения родителей

В Украине детям в возрасте от 12 до 18 лет начали делать первые прививки против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, дети смогут вакцинироваться в любом городском пункте вакцинации, но для этого необходимо разрешение родителей, а также отсутствие медицинских противопоказаний – перед прививкой медики обязательно должны осмотреть ребенка.

По словам медицинского директора по материнству и детству 5-й городской больницы Львова Ирины Полюги, кроме того, что ребенок должен быть здоровым, также у него должны быть сделаны все плановые прививки.

Во Львовском городском совете также сообщили, что подростков будут вакцинировать препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech, ссылаясь на его эффективность и безопасность, доказанные в ходе испытаний. Также стоит отметить, что именно эту вакцину используют, прививая детей в европейских странах.

Дети должны приходить на прививку вместе с родителями либо опекунами, которым придется подписать письменное соглашение на прививку. Если у них не будет всех необходимых прививок, согласно календарю, то перед вакцинированием против коронавируса, сначала придется сделать их. При этом, прививаться от коронавируса можно будет не раньше, чем через 14 дней. Исключением является только прививка от гриппа, которую можно делать вместе с прививкой против COVID-19.

Подростки будут получать такую же дозу вакцины, как и взрослые – 0,3 мл. Повторно необходимо будет вакцинироваться через 21-28 дней.

Противопоказания такие же, как и у взрослых.

Напомним, "Телеграф" опубликовал детальную инструкцию, как украинцы смогут записаться на прививку против коронавируса.