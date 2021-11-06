Укр

В Украине могут ввести "ковидную амнистию": что это значит и кого коснется

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Минздрав взялся за людей, купивших сертификат о вакцинации Новость обновлена 06 ноября 2021, 11:58
Минздрав взялся за людей, купивших сертификат о вакцинации

Власти раздумывают над тем, как вакцинировать ранее попытавшихся обмануть систему украинцев

В Украине вскоре может появиться понятие "ковидная амнистия", применимое к людям, которые купили сертификат о вакцинации, но позже приняли решение привиться по-настоящему.

Детали прояснил глава Минздрава Виктор Ляшко, о чем сообщает "Украинская правда".

По словам министра, новые разработки власти направлены на сотрудничество с людьми, которые прежде пытались использовать поддельные COVID-сертификаты о вакцинации.

Все потому, что многие из невакцинированных переносят коронавирус в очень тяжелой форме. Когда встает вопрос о принципе лечения, как случилось с пациенткой на Одесчине, они признаются, что не прививались, а купили документ.

При этом сделать прививку взаправду без проблем с документами такой человек не может — ведь в системе зачастую уже имеются данные о его вакцинации.

"Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", — подчеркнул Виктор Ляшко.

При этом в Минздраве обещают пристально изучать случаи, в которых больные переносят "корону" в крайне тяжелой форме. Такой подход связан с необходимостью проверки — не являются ли такие пациенты взаправду непривитыми с купленными документами.

По словам Ляшко, в Украине уже зафиксирован далеко не один случай, когда тяжело больные признавались о фальшивых документах о вакцинации.

Более детального разъяснения, каким образом будет работать "ковидная амнистия", в Минздраве не дали.

"Телеграф" же ранее рассказывал, по каким причинам некоторых украинцев могут начать лишать COVID-сертификатов, подтверждающих получение прививки против болезни.

Теги:
#Вакцинация #Сертификат #Виктор Ляшко #Коронавирус #Covid-19 #COVID-сертификат
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