В Украине могут ввести "ковидную амнистию": что это значит и кого коснется
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Власти раздумывают над тем, как вакцинировать ранее попытавшихся обмануть систему украинцев
В Украине вскоре может появиться понятие "ковидная амнистия", применимое к людям, которые купили сертификат о вакцинации, но позже приняли решение привиться по-настоящему.
Детали прояснил глава Минздрава Виктор Ляшко, о чем сообщает "Украинская правда".
По словам министра, новые разработки власти направлены на сотрудничество с людьми, которые прежде пытались использовать поддельные COVID-сертификаты о вакцинации.
Все потому, что многие из невакцинированных переносят коронавирус в очень тяжелой форме. Когда встает вопрос о принципе лечения, как случилось с пациенткой на Одесчине, они признаются, что не прививались, а купили документ.
При этом сделать прививку взаправду без проблем с документами такой человек не может — ведь в системе зачастую уже имеются данные о его вакцинации.
"Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", — подчеркнул Виктор Ляшко.
При этом в Минздраве обещают пристально изучать случаи, в которых больные переносят "корону" в крайне тяжелой форме. Такой подход связан с необходимостью проверки — не являются ли такие пациенты взаправду непривитыми с купленными документами.
По словам Ляшко, в Украине уже зафиксирован далеко не один случай, когда тяжело больные признавались о фальшивых документах о вакцинации.
Более детального разъяснения, каким образом будет работать "ковидная амнистия", в Минздраве не дали.
"Телеграф" же ранее рассказывал, по каким причинам некоторых украинцев могут начать лишать COVID-сертификатов, подтверждающих получение прививки против болезни.
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