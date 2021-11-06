Украинцы могут комбинировать вакцины от COVID-19: какие препараты стыкуются

Лучше всего для "замены" подходят мРНК-вакцины

В последние несколько недель украинцы активизировались в плане получения прививки против коронавируса. Иногда вакцинация второй дозой может быть проблемной из-за отсутствия необходимой вакцины.

"Телеграф" решил напомнить, как в Украине разрешено "совмещать" вакцины против COVID-19.

Чем вакцинируемся?

По состоянию на осень 2021 года Минздрав одобрил для использования пять видов вакцин.

AstraZeneca. Сюда входят препараты Covishield, SKBio и Vaxzevria, которые изготавливались в Индии, Корее и различных странах Европы. Вакцина разработана учеными Оксфорда и британско-шведской компанией. Используется дводозно с интервалом 4-12 недели;

Сюда входят препараты Covishield, SKBio и Vaxzevria, которые изготавливались в Индии, Корее и различных странах Европы. Вакцина разработана учеными Оксфорда и британско-шведской компанией. Используется дводозно с интервалом 4-12 недели; Sinovac Biotech. Более известна украинцам под названием CoronaVac. Это разработка китайских ученых. Также вводится двумя дозами через 14-28 дней;

Более известна украинцам под названием CoronaVac. Это разработка китайских ученых. Также вводится двумя дозами через 14-28 дней; Pfizer-BioNTech. Украинцы получают от этой компании препарат Comirnaty. Изобретение американцев, которые смогли изобрести мРНК-вакцину, иначе взаимодействующую с вирусом. Иммунизация требует двух доз с интервалом 21 день;

Украинцы получают от этой компании препарат Comirnaty. Изобретение американцев, которые смогли изобрести мРНК-вакцину, иначе взаимодействующую с вирусом. Иммунизация требует двух доз с интервалом 21 день; Moderna. Кроме самой "Модерны", украинцам еще могут вводить препараты Spikevax или mRNA-1273, предложенные этой же компанией. Также разработка на основе мРНК. Вводится двумя дозами с разрывом в 28 дней.

Кроме самой "Модерны", украинцам еще могут вводить препараты Spikevax или mRNA-1273, предложенные этой же компанией. Также разработка на основе мРНК. Вводится двумя дозами с разрывом в 28 дней. Johnson & Johnson. Вакцина Janssen является уникальной, ведь требует лишь одной дозы. Впрочем, препарат хоть и разрешен в Украине, но очень редко сюда завозится по различным причинам.

Как комбинируем?

Взаимозаменяемыми являются не все препараты от "короны"

Как и во многих государствах мира, в Украине разрешено комбинировать вакцины против ковида. На это есть лишь несколько причин. Одна из них — нехватка препарата, которым была введена первая доза; вторая — острая аллергическая реакция на компоненты в первой полученной вакцине.

Вне этого медики рекомендуют прививаться исключительно одним и тем же препаратом.

Но существуют и различные схемы для взаимозаменяемости вакцин:

первую дозу AstraZeneca отлично дополнит вторая от Pfizer или Moderna ;

отлично дополнит вторая от ; первую дозу Pfizer можно комбинировать со второй от Moderna (и наоборот);

можно комбинировать со второй от (и наоборот); вакцины от AstraZeneca от разных стран-производителей — как Covishield и SKBio можно отлично использовать в связке.

Памятка по комбинации вакцин

К сожалению, пока остается в сторонке от комбинаций китайский CoronaVac. Ученые все еще полностью не исследовали этот препарат, чтобы однозначно ответить, какая вакцина может его дополнить или заменить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие существуют способы записаться на вакцинацию в Украине.