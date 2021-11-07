Пандемия COVID-19 в Украине закончится нескоро: врач дал неутешительный прогноз

По словам специалиста, пандемию способен остановить только коллективный иммунитет

В Украине за последние сутки зафиксировано более 17 тысяч новых кейсов коронавирусной болезни, а по смертности мы и вовсе вышли на второе место в мире. Врач Тарас Жиравецкий попытался объяснить, почему ковид до сих продолжает бушевать в нашей стране.

Своими рассуждениями специалист поделился в личном Telegram-канале.

По словам медика, на данный момент можно считать, что неофициально в Украине переболело коронавирусом более 50% взрослого населения. При этом полученный естественным путем иммунитет не помог многим устоять перед "Дельтой" и "Дельта плюс".

Также, говорит Жиравецкий, болеют и вакцинированные, хоть и менее тяжело. Да и общий процент привитых от COVID-19 в нашей стране сравнительно небольшой — лишь 20%.

"Коллективный иммунитет появится лишь тогда, когда переболеет более 80% населения, пока другого пути нет", — подчеркивает специалист.

Вместе с этим он добавляет, что ни первая, ни вторая волны ковида не смогли подготовить отечественную медсистему к новым вызовам. Однако среди причин "неподготовленности" врачей Тарас Жиравецкий называет внезапно высокую степень заразности "дельта"-варианта коронавируса.

По прогнозам медика, уже через несколько месяцев Украина может рассчитывать на вероятное получение коллективного иммунитета против болезни.

"Так как сейчас ежедневно у нас неофициально более 100 тысячи новых случаев, а официально — 25 тысяч новых инфицированных (тестирование у нас в разы меньше проводится, нежели нужно), то можно предположить, что за один месяц переболеет 3 млн украинцев", — говорит Жиравецкий.

При этом все надежды на ослаблении пандемии могут пойти прахом. Врач не исключает появления нового, еще более опасного штамма "короны", который сможет "пробить иммунитет после болезни и после вакцинации". Такой вариант развитий событий может поместить и Украину, и весь мир в некий "замкнутый круг".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в нашей стране обстоят дела с возможностью комбинировать вакцины от коронавируса — для взаимозаменяемости препаратов по различным причинам.