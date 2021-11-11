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Какие виды мяса лучше ограничить в своем рационе - советы диетологов

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Свинина и говядина с высоким содержанием насыщенных жиров
Свинина и говядина с высоким содержанием насыщенных жиров

Какие продукты содержат большое количество холестерина.

Как известно, высокий уровень холестерина приводит к проблемам со здоровьем и ряду заболеваний. Речь идет о так званом "плохом" холестерине, когда его в организме много из-за употребления в пищу конкретных продуктов. К таким продуктом можно отнести и свинину с высоким содержанием насыщенных жиров.

Об этом в своем докладе написала американский доктор медицинских наук и зарегистрированный диетолог Джулия Зумпано.

Зумпано объясняет, как разобраться в сбивающих с толку советах по холестерину и какие продукты лучше всего есть или оставить в магазине.

Немного холестерина в вашем рационе — это нормально, много насыщенных жиров — нет. Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров связаны с повышенным уровнем холестерина в крови и риском сердечных заболеваний.

Специалист уточнила, что такие блюда, как свиной стейк или отбивная, жаркое из говядины или говяжий фарш имеют высокое содержание насыщенных жиров и холестерина.

Также лучше воздержаться от колбас и готовых мясных изделий из-за высокого содержания натрия и низкого содержания питательных веществ.

Помимо мяса высокое содержание насыщенных жиров имеет картофель фри и другие блюда, приготовленные во фритюрнице.

Не следует также забывать о хлебобулочных изделиях и сладостях, которые богаты холестерином.

Отметим, украинские диетологи также рекомендуют ограничить употребление красного мяса. Кроме того, необходимо знать, сколько употреблять холестерина в день для нормальной деятельности организма. ⁣⁣

В последние время все больше людей отказываются употреблять животную пищу и переходят на вегетарианство и веганство. О том, как изменилась жизнь известных людей-веганов, читайте в нашем материале.

Теги:
#Мясо #Холестерин #Свинина
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