Побочные эффекты при вакцинации от COVID-19: чего можно ждать

Тяжелых побочек после противоковидной прививки в Украине практически не регистрируют

С учетом очередной волны коронавируса, когда заболеваемость пока и не думает идти на спад, важно иметь защиту от заболевания. Сейчас, по мнению медиков, подобную "протекцию" может обеспечить исключительно вакцинация.

И хотя она очень важна, некоторые препараты могут вызывать определенные побочные эффекты, о чем и напомнит "Телеграф".

Почему и как реагирует организм

В Минздраве заранее предупреждают: вакцине от любой болезни нужен короткий период, чтобы "выстроить защиту" и сформировать иммунитет. В это время в организме происходят различные биологические реакции, которые способны заставить нас почувствовать себя не очень хорошо.

В данный момент к наиболее типичным "побочкам" от вакцинации против "короны" относят:

головную и мышечную боль;

повышение температуры, лихорадку (или озноб);

покраснение или боль в месте укола;

увеличение лимфоузлов;

тошноту и головокружения;

общую усталость и даже бессонницу.

Впрочем врачи призывают не слишком тревожится из-за подобных симптомов после полученной прививки. Зачастую они бесследно исчезают в течении дня-двух, а после организм способен противостоять болезни.

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Есть ли риск?

Людям важно помнить главную истину: любое лекарство, даже самое простое, имеет свои противопоказания. Это значит, что также есть и побочки. И в зависимости от особенностей организма они могут проявиться, а могут и остаться незамеченными. Но порой человеческое тело демонстрирует и более опасные реакции на вакцину (в т.ч. от коронавируса).

По последним данным Минздрава, самой тяжелой из побочек после вакцинации может стать анафилактический шок. Это весьма быстрая форма аллергической реакции, вызывающей серьезные проблемы с дыханием и не только.

На 17 миллионов введенных доз вакцин от "короны" по Украине зафиксировано лишь 14 случаев анафилаксии.

При этом ни единой смерти, причиной которой была бы вакцинация, не зафиксировано.

В любом случае, если после прививки вы чувствуете себя не слишком хорошо, обратиться к семейному врачу лишним не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, существуют ли определенные правила для подготовки к вакцинации против ковида.