Вакцинация от COVID-19 для медиков может стать обязательной: что известно
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В список могут попасть работники органов местного самоуправления
Список профессий обязательной вакцинации планируют снова расширить — месяц на прививку дали соцработникам и сотрудникам стратегических предприятий, но совсем скоро список может пополниться еще и медиками.
Об этом в четверг, 11 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
По его словам, Министерство здравоохранения направило инициативу по расширению списка профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами.
На этот раз вакцинация может стать обязательной для работников:
- больниц и поликлиник государственной и коммунальной формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- коммунальных предприятий и организаций в территориальных общинах.
Напомним, что с 8 ноября невакцинированные от коронавируса сотрудники школ и госслужащие потеряли возможность ходить на работу.
Также мы писали, что совсем скоро вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников учреждений защиты прав детей, сферы социальных услуг.
Ранее "Телеграф" сообщал, что есть ряд противопоказаний для вакцинации, которые дают отсрочку обязательной прививки.
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