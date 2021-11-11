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Вакцинация от COVID-19 для медиков может стать обязательной: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вакцинация в Украине Новость обновлена 11 ноября 2021, 16:24
Вакцинация в Украине

В список могут попасть работники органов местного самоуправления

Список профессий обязательной вакцинации планируют снова расширить — месяц на прививку дали соцработникам и сотрудникам стратегических предприятий, но совсем скоро список может пополниться еще и медиками.

Об этом в четверг, 11 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

По его словам, Министерство здравоохранения направило инициативу по расширению списка профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами.

На этот раз вакцинация может стать обязательной для работников:

  • больниц и поликлиник государственной и коммунальной формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • коммунальных предприятий и организаций в территориальных общинах.

Напомним, что с 8 ноября невакцинированные от коронавируса сотрудники школ и госслужащие потеряли возможность ходить на работу.

Также мы писали, что совсем скоро вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников учреждений защиты прав детей, сферы социальных услуг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что есть ряд противопоказаний для вакцинации, которые дают отсрочку обязательной прививки.

Теги:
#Украина #Минздрав #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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