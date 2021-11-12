Вакцинация от коронавируса нужна не всем: какие есть противопоказания

Список лиц, которые могут перенести дату вакцинации от коронавируса, утвержден Минздравом официально

В Украине в начале недели наконец-то появился документ для граждан, имеющих противопоказания для вакцинации от коронавируса. Желающих его получить немало, однако выдавать его семейные врачи должны исключительно по рекомендациям Минздрава.

Согласно разъяснению ведомства, единственным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 является тяжелая аллергия или анафилактический шок при введении первой дозы препарата. Однако даже в таком случае Минздрав рекомендует прививаться другой вакциной.

Все остальные противопоказания временны и могут лишь отсрочить вакцинацию на некоторое время. В их числе:

ОРВИ с температурой тела более 38°C на момент, когда нужно делать COVID-прививку. При таком вакцинации переносят до 2 недель от начала болезни;

прививка от других инфекционных болезней (от гриппа не учитывается) — вакцинацию от COVID-19 позволят сделать через 14 дней после этого;

анализ на туберкулез или проведение туберкулинодиагностики — COVID-прививку позволят отложить до завершения пробы;

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой — семейный врач выдаст справку об отсрочке вакцинации от COVID-19 на 90 дней;

если уже переболели коронавирусом, то прививку от него можно отсрочить на три месяца.

Министерство здравоохранения также проинформировало о случаях, когда прививку от COVID-19 нужно делать с осторожностью:

при онкологической болезни советуют руководствоваться рекомендациями Национальной группы специалистов по иммунопрофилактике;

пациенты с аутоиммунным заболеванием должны отложить вакцинацию от "короны" на четыре недели при условии, что лечатся препаратом "Ритуксимаб";

пациенты с иммунодефицитом перед прививкой от COVID-19 должны совещаться с врачом.

Добавим, что период беременности и грудного вскармливания не считается противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

Следует отметить, что материал носит исключительно рекомендательный характер и написан он по последним данным Министерства здравоохранения. Решение о прививках от коронавируса советуют принимать после рекомендаций с врачом, который оценит все преимущества и угрозы в каждом конкретном случае.

Ранее "Телеграф" сообщал, что совсем скоро в список обязательной вакцинации попадут медработники.