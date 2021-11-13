Пандемия не дремлет: в каких областях меньше всего выздоровевших от COVID-19

Активнее всего идет процесс выздоровления среди больных Одесчины

На утро субботы, 13 ноября, в Украине был установлен новый суточный рекорд по количеству людей, сумевших выздороветь после борьбы с коронавирусом.

"Телеграф" решил подробнее изучить статистику, чтобы понять, какие регионы являются лидерами в этом плане, а какие — "отстают".

Сразу отметим, что количество как выживших, так и заболевших напрямую зависит от численности самой области. Логично, что в городах-миллионниках риск заразиться выше, а соответственно и статистические данные куда больше.

Кто устанавливает хорошие рекорды?

Абсолютным рекордсменом за прошлые сутки стала Одесская область. Несмотря на более двух тысяч новых пациентов с ковидом, в регионе сумели победить болезнь 3616 человек. Немногим больше, 2936 жителей, выздоровели в Запорожской области.

Тройку лидеров закрывает Хмельницкая область с 2626 выздоровевшими.

Также в пятерку вошли Донетчина (1980) и Львовщина (1714).

Статистика на утро 13 ноября по Украине

Интересно, что за все время пандемии показатели по пациентам, справившимся с вирусом, напрямую зависит от количества жителей региона. Так, наибольшее количество победивших ковид людей зарегистрировано в Киеве (более 239 тыс. человек). Также в первую пятерку статистика вносит Харьковщину (183 тыс.), Днепропетровщину (164 тыс.), Одесчину (161 тыс.) и Львовщину (158 тыс.).

Читайте также: Категория Украина Как и через сколько времени после заражения проявляется "Дельта"-штамм COVID-19 В Украине с коронавирусом в больницу в последние попадает 4-5 тысяч человек ежедневно.

Где выздоравливают менее активно?

Из статистики за сутки 12 ноября можно выделить и регионы, где выздоравливают от "короны" наиболее "лениво". Так, на утро субботы о 140 победивших коронавирус отчитались медики Закарпатской области. 168 человек выздоровело на Кировоградщине, еще 241 — в Черновицкой области.

Добавим, что в эту ковидную волну Закарпатье и Кировоградская области являются лидерами по наименьшей заболеваемости. Вместе с Тернопольщиной они остаются единственными регионами в "желтой" зоне карантина.

Карантинное зонирование на 13 ноября

В пятерку областей с наименьшим количеством переболевших также вошли Черкасская (303) и Волынская (373).

Схожую картину демонстрирует и статистика за все время пандемии. Меньше всего, 22 тысячи человек, побороло "корону" в Кировоградской области. На Херсонщине одолело болезнь 48 тысяч, на Закарпатье — 63 тысячи. В Черновицкой области зарегистрировано 66 тысяч выздоровевших, а на Волыни — 70 тысяч.

Динамика выздоровлений от COVID-19

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто будет иметь лучший иммунитет перед коронавирусом — вакцинированный или переболевший человек. Свое мнение по этому поводу высказал врач Тарас Жиравецкий.