Умирают меньше, но госпитализируют чаще: свежая статистика по COVID-19 на 14 ноября

Статистика фиксирует стандартное для выходных снижение количества больных

Воскресенье, 14 октября, для Украины начинается с 14 490 новых случаев коронавирусной болезни, зарегистрированных за сутки. Это значительно меньше, нежели за последние несколько недель и даже за предыдущие сутки, пока в стране регистрируется всплеск заболеваемости.

Такой свежей статистикой поделились в Минздраве, сообщает "Телеграф".

Отметим, что за предыдущие сутки в стране было зафискировано:

14 490 новых ковидных больных (днем ранее — 23572);

новых ковидных больных (днем ранее — 23572); 403 погибших из-за COVID-19 (накануне — 695);

погибших из-за COVID-19 (накануне — 695); 11 146 выздоровевших (прежде — 25415, что стало настоящим рекордом в Украине за все время пандемии);

выздоровевших (прежде — 25415, что стало настоящим рекордом в Украине за все время пандемии); 4881 госпитализаций (13 ноября было 4564).

Стоит отметить, что за последние сутки лишь в трех регионах количество заболевших перешагнуло за тысячу. Это Днепропетровская (1630), Харьковская (1050) и Запорожская (1029) области. Также в лидерах по-прежнему держатся Одесчина (979) и Донетчина (795).

Меньше всего новых кейсов COVID-19 за сутки зарегистрировано в Луганской области — всего 83.

Добавим, что заметно снизился суточный прирост вакцинированных украинцев. Если ранее в Минздраве отчитывались об почти 300 тысячах привитых людей в день, то за прошлые сутки свою дозу препарата получило лишь 145 241 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Украине можно записаться на вакцинацию и какой лучше препарат для прививки выбрать.