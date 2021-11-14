Укр

Умирают меньше, но госпитализируют чаще: свежая статистика по COVID-19 на 14 ноября

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Уровень госпитализаций из-за ковида в Украине снова вырос Новость обновлена 14 ноября 2021, 08:29
Уровень госпитализаций из-за ковида в Украине снова вырос

Статистика фиксирует стандартное для выходных снижение количества больных

Воскресенье, 14 октября, для Украины начинается с 14 490 новых случаев коронавирусной болезни, зарегистрированных за сутки. Это значительно меньше, нежели за последние несколько недель и даже за предыдущие сутки, пока в стране регистрируется всплеск заболеваемости.

Такой свежей статистикой поделились в Минздраве, сообщает "Телеграф".

Отметим, что за предыдущие сутки в стране было зафискировано:

  • 14 490 новых ковидных больных (днем ранее — 23572);
  • 403 погибших из-за COVID-19 (накануне — 695);
  • 11 146 выздоровевших (прежде — 25415, что стало настоящим рекордом в Украине за все время пандемии);
  • 4881 госпитализаций (13 ноября было 4564).

Стоит отметить, что за последние сутки лишь в трех регионах количество заболевших перешагнуло за тысячу. Это Днепропетровская (1630), Харьковская (1050) и Запорожская (1029) области. Также в лидерах по-прежнему держатся Одесчина (979) и Донетчина (795).

Меньше всего новых кейсов COVID-19 за сутки зарегистрировано в Луганской области — всего 83.

Добавим, что заметно снизился суточный прирост вакцинированных украинцев. Если ранее в Минздраве отчитывались об почти 300 тысячах привитых людей в день, то за прошлые сутки свою дозу препарата получило лишь 145 241 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Украине можно записаться на вакцинацию и какой лучше препарат для прививки выбрать.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
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