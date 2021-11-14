Запрещенных продуктов нет: диетолог рассказал, почему переход на правильное питание лучше диеты

Диетолог шоу "Зважені та щасливі" отмечает, что диета — эта кратковременное изменение рациона.

В погоне за красивой фигурой многие девушки и парни "обращаются" за помощью к различным диетам. Однако, правильное ли это решение?

Известный украинский диетолог Светлана Фус считает, что нет, поэтому для похудения она диеты не рекомендует. Она также отметила, что диета это только "временное явление", которое не дает долгосрочной гарантии. А вот переход на правильное питание — это на всю жизнь.

Об этом диетолог рассказала на своей странице в Инстаграм.

"Я считаю, что питание должно приносить здоровье, комфорт и быть осознанным" — добавила Светлана Фус, отметив, что любая диета далека от принципов правильного питания, которые предусматривают изменение рациона навсегда.

При правильном питании создается такой рацион, при котором организм обеспечивается всеми необходимыми элементами в нужном количестве. Более того, в таком варианте нет никаких запрещенных продуктов.

Также, диетолог назвала примеры бесполезных диет:

Низкокалорийные диеты: кефирно-яблочная диета, "капустный суп для похудения", грейпфрутовая диета. Низкоуглеводные диеты: кремлевская диета, диета Аткинса. Очищающие диеты: лимонадная диета, диета на виноградном уксусе.

"Ешьте настоящую еду, грамотно сбалансированную и при этом худейте и чувствуйте себя хорошо" — советует Светлана Фус.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, почему иногда бывает так, что при здоровом образе жизни и правильном питании лишний вес не уходит, а иногда даже и прибавляется.