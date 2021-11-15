"Классические" симптомы коронавируса устарели: как отличить COVID-19 от простуды

Теперь о коронавирусе чаще всего свидетельствует продолжительная головная боль

С приходом холодного времени года COVID-19 стало сложнее отличить от других респираторных болезней. Этому не помогают и новые варианты коронавируса, к примеру "Дельта", которая больше схожа с обычной простудой, хотя и опаснее неё.

"Телеграф" решил собрать воедино рекомендации медицинских экспертов о различиях ковида и простуды — чтобы было легче ориентироваться, что происходит с нашим организмом.

По словам профессора Тима Спектора, которого цитирует англоязычное издание The Telegraph, сейчас коронавирус научился атаковать более молодой организм. Из-за его симптомов, несколько отличающихся от оригинального COVID-19, люди могут все списывать на обычные ОРВИ и продолжать общаться с другими, заражая их.

Что сейчас наиболее характерно для "короны?

Головная боль. Как утверждает профессор Спектор, в данный период времени это наиболее отличительная черта COVID-19. Боль может быть как умеренной так и весьма сильной, к тому же продолжается 3-5 дней. Обезболивающие зачастую не слишком помогает её унять. Около 15% заболевших "короной" имели в симптомах только головную боль.

Как утверждает профессор Спектор, в данный период времени это наиболее отличительная черта COVID-19. Боль может быть как умеренной так и весьма сильной, к тому же продолжается 3-5 дней. Обезболивающие зачастую не слишком помогает её унять. Около 15% заболевших "короной" имели в симптомах только головную боль. Боль в горле и насморк. Важно понимать, что эти симптомы характерны и для ОРВИ. Но если при простуде пациенту может казаться, что в горле першит или зудит, то коронавирус вызывает в большинстве случаев именно боль. Является ли "ковидным" насморк может разве что анализ, однако можно ориентироваться и на общую картину заболеваемости. Если регистрируется резкий всплеск COVID-19, то, скорее всего, заложенность носа вызвана именно этим симптомом.

Важно понимать, что эти симптомы характерны и для ОРВИ. Но если при простуде пациенту может казаться, что в горле першит или зудит, то коронавирус вызывает в большинстве случаев именно боль. Является ли "ковидным" насморк может разве что анализ, однако можно ориентироваться и на общую картину заболеваемости. Если регистрируется резкий всплеск COVID-19, то, скорее всего, заложенность носа вызвана именно этим симптомом. Температура. Для ГРВИ высокая температура не является характерной, тогда как для ковида — наоборот.

Также среди основных симптомов именно коронавируса ВОЗ по-прежнему называет сильную утомляемость и боль в мышцах. Не так часто, как прежде, но человек, подхвативший ковид, все еще может утратить нюх или вкусовые ощущения.

При этом в Минздраве настаивают: конкретно определить, чем именно вы болеете, можно лишь с помощью анализа на коронавирус. Поэтому если вы почувствовали себя плохо, то обратитесь к своему семейному врачу, чтобы он направил вас на ПЦР-тестирование.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что, согласно наблюдению украинских медиков, человек при тяжелой форме ковида может повторно заболеть воспалением легких. Детали разъяснил врач Тарас Жиравецкий.