Кофе помогает предотвратить инсульт: сколько чашек в день нужно выпивать
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Уберечь от развития различных заболеваний может только кофе с кофеином
Исследование Биобанка Великобритании 2021 года показало, что для людей без диагноза сердечных заболеваний регулярное потребление от половины до трех чашек кофе в день снижает риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других причин ранней смерти в сравнении с теми, кто не пьет кофе.
Об этом пишет CNN.
Несколько исследований также показали, что три чашки кофе в день могут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
По данным Британского общества Альцгеймера, кофе с кофеином может помочь мозгу несколькими способами, увеличивая выработку гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ), который помогает защищать и восстанавливать нервные клетки головного мозга. Согласно результатам исследования, что ни кофе без кофеина, ни кофеин сам по себе не имеют такого эффекта. Предполагается, что все дело именно в кофе с кофеином.
В то же время, согласно опубликованному в июньском выпуске журнала Nutritional Neuroscience исследованию, люди, которые выпивают более 6 чашек кофе в день, подвержены повышенному риску слабоумия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли пить кофе людям, которые хотят сбросить лишний вес.
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