Кофе помогает предотвратить инсульт: сколько чашек в день нужно выпивать

Уберечь от развития различных заболеваний может только кофе с кофеином

Исследование Биобанка Великобритании 2021 года показало, что для людей без диагноза сердечных заболеваний регулярное потребление от половины до трех чашек кофе в день снижает риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других причин ранней смерти в сравнении с теми, кто не пьет кофе.

Об этом пишет CNN.

Несколько исследований также показали, что три чашки кофе в день могут снизить риск развития болезни Альцгеймера.

По данным Британского общества Альцгеймера, кофе с кофеином может помочь мозгу несколькими способами, увеличивая выработку гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ), который помогает защищать и восстанавливать нервные клетки головного мозга. Согласно результатам исследования, что ни кофе без кофеина, ни кофеин сам по себе не имеют такого эффекта. Предполагается, что все дело именно в кофе с кофеином.

В то же время, согласно опубликованному в июньском выпуске журнала Nutritional Neuroscience исследованию, люди, которые выпивают более 6 чашек кофе в день, подвержены повышенному риску слабоумия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли пить кофе людям, которые хотят сбросить лишний вес.