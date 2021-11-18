Ботулизм в Украине: где зафиксировали новые случаи и чем опасна болезнь

За последние дни в больницу попали четыре человека.

В Украине регистрируют все больше случаев ботулизма. Последний — выявили на Запорожье, где чуть более трех месяцев назад заболевание уже привело к смерти женщины. Два новых случая заражения зафиксировали в Бердянске.

Об этом сообщает сайт местного горсовета.

Предположительным источником заражения стала некачественная рыба — вяленые лещ или плотва приготовленные дома. Оба отравившихся опасным токсином — члены одной семьи.

Менее чем за месяц до этого еще два случая ботулизма фиксировали на Харьковщине — там причиной послужила банка консервированных грибов. По той же причине в ноябре больницу попали мать и сын в Черновицкой области. Грибы они собирали сами.

Напомним — ботулизм на вид определить невозможно. Бактерия, выделяющая токсин, может содержаться в консервации, консервах, рыбе без термической обработки. Чтобы исключить заболевание, рыбу или продукты нужно варить не менее 10-15 минут в кипящей воде. Хоть ботулизм чаще выявляют в летнее время, опасность сохраняется круглый год. Причиной может стать недостаточное соблюдение мер гигиены при приготовлении или неправильное хранение продуктов.

Симптомы ботулизма:

теряется или нарушается зрение на близкие дистанции

во рту чувствуется сильная сухость

теряется голос

растет утомляемость

желудочные нарушения - тошнота, рвота, понос

проблемы с контролем мышц шеи и конечностей.

Для более тяжелых случаев характерна аритмия, усиленное сердцебиение, тяжесть в глотании и дыхании.

Ботулизм можно вылечить при ранней диагностики, в том числе и с помощью антитоксина. Тем не менее в Украине ежегодно регистрируют до десяти смертей от заболевания, в 2021 году их уже не меньше шести.

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Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.