Спадет ли волна коронавируса к Новому году? Мнение врача

По словам эпидемиолога, урегулировать ситуация с ковидом помогут карантинные ограничения

В Украине коронавирус не сбавляет оборотов и пока что нельзя говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю NEGIC Екатерина Сояк.

Медик считает, что пока что рано делать прогноз о том, что в Украине заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Поскольку еще не зафиксирован достаточно продолжительный период, демонстрирующей улучшение по всем показателям.

"Не наблюдается стремительного роста, но и уверенного спада заболеваемости так же пока что нет. Ситуация еще не стабилизировалась. Когда это произойдёт, то мы будем видеть четкое уменьшение количества новых случаев, улучшение по выпискам со стационара, и тогда сможем говорить об улучшении ситуации. Карантинные мероприятия должны сыграть роль, и к Новому году, может быть, ситуация улучшится. Но мне кажется, что времени осталось не так много, и скорее всего мы продолжим находится в таком же состоянии", — рассказала Сояк.

По словам врача, уровень вакцинации в Украине пока что недостаточен, чтобы приостановить нарастание эпидемии. И единственный способ "сбить волну" – карантин.

Напомним, в Украине снова зафиксировали более 20 тысяч заболевших COVID-19 за сутки, а количество выздоровлений падает.

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