COVID-19 в Украине не утихает: какие области стали "лидерами" 19 ноября

Количество госпитализаций постепенно уменьшается

Утро пятницы, 19 ноября, Украина начинает с 20 050 новыми кейсами коронавирусной болезни. Общая статистика гласит, что суточное количество больных начало понемногу сокращаться (ранее за сутки заболел 20 591 человек).

Такие выводы можно сделать из свежих данных Минздрава.

Следует отметить, что также изменилась и динамика выздоровлений. По сравнению с прошлыми сутками, количество победивших болезнь значительно выросло.

Так, за прошлые сутки в Украине зафиксировано:

всего новых случаев — 20 050 человек (днем ранее 20 591);

20 050 человек (днем ранее 20 591); смертей из-за коронавируса — 725 (перед этим 752);

725 (перед этим 752); госпитализаций — 3637 (накануне — 3907);

3637 (накануне — 3907); выздоровевших от COVID-19 — 22304 (раньше 19 633).

Следует отметить, что печальное лидерство по регионам продолжает удерживать Днепропетровщина (1943). Также в пятерке находятся Киев (1782), Запорожская (1187), Донецкая (1057) и Полтавская (1050) области.

Меньше всего новых случаев коронавируса фиксируется, по-прежнему, в Кировоградской области. Здесь за сутки заболел лишь 241 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, каковы у человека шансы не подхватить коронавирус, если дома болеет хотя бы один член семьи.