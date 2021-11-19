Укр

COVID-19 в Украине не утихает: какие области стали "лидерами" 19 ноября

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
159
Коронавирус постепенно пытается идти на спад Новость обновлена 19 ноября 2021, 08:30
Коронавирус постепенно пытается идти на спад

Количество госпитализаций постепенно уменьшается

Утро пятницы, 19 ноября, Украина начинает с 20 050 новыми кейсами коронавирусной болезни. Общая статистика гласит, что суточное количество больных начало понемногу сокращаться (ранее за сутки заболел 20 591 человек).

Такие выводы можно сделать из свежих данных Минздрава.

Следует отметить, что также изменилась и динамика выздоровлений. По сравнению с прошлыми сутками, количество победивших болезнь значительно выросло.

Так, за прошлые сутки в Украине зафиксировано:

  • всего новых случаев — 20 050 человек (днем ранее 20 591);
  • смертей из-за коронавируса — 725 (перед этим 752);
  • госпитализаций — 3637 (накануне — 3907);
  • выздоровевших от COVID-19 — 22304 (раньше 19 633).

Следует отметить, что печальное лидерство по регионам продолжает удерживать Днепропетровщина (1943). Также в пятерке находятся Киев (1782), Запорожская (1187), Донецкая (1057) и Полтавская (1050) области.

Меньше всего новых случаев коронавируса фиксируется, по-прежнему, в Кировоградской области. Здесь за сутки заболел лишь 241 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, каковы у человека шансы не подхватить коронавирус, если дома болеет хотя бы один член семьи.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
В крови Антона Полякова были найдены наркотические вещества
Политика
"Сложили весь пазл": МВД благодаря телефону Полякова раскрыло тайну его смерти (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В крови Антона Полякова были найдены наркотические вещества
"Сложили весь пазл": МВД благодаря телефону Полякова раскрыло тайну его смерти (видео)
Дата публикации
Категория
Полиция работает на месте покушения на Иракли Маланию
Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”
Дата публикации
Категория
От задымления пострадал сектор "Слуги народа"
У "слуги народа" в Раде загорелся пульт для голосования (эксклюзивные видео)
Дата публикации
Категория
Жителям Киева в среднем придется копить на квартиру почти 9 лет
Недоступные метры: сколько лет придется копить на квартиру в Киеве и в регионах (инфографика)
Дата публикации
Категория
Роман Лещенко не знал о вероятной угрозе своей жизни
“Если вы его "крякнете", я не против": на министра Лещенко планировалось покушение