Доступно не для всех: куда в Украине могут попасть только вакцинированные
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Не все заведения можно посетить в карантин без COVID-сертификата
В Украине по-прежнему фиксируется высокий суточный прирост количества новых больных на коронавирус. Власть пытается всеми способами сдержать пандемию, поэтому и вводятся дополнительные ограничения, а также вакцинация.
Неудивительно, что многим не по душе такие изменения привычного ритма жизни. Однако реальность диктует свои условия. Поэтому "Телеграф" решил напомнить, куда украинцы могут попасть без COVID-сертификата, а куда их попросту не пустят.
Что можно?
Самыми главными и доступными объектами на протяжении всей пандемии для украинцев являются продуктовые магазины. Они работают при любых карантинах и разрешают вход даже без проверки "ковидных" документов.
По словам главного санврача страны Игоря Кузина, продуктовые, а также аптеки так и останутся теми точками, которые всегда будут доступны всем украинцам без исключения.
Также в "красной" зоне не спросят наличие сертификата в:
- больницах;
- ветклиниках и зоомагазинах;
- банках;
- авто-заправочных станциях;
- детских садиках.
Что нельзя?
В первую очередь, следует помнить, что "красная" карантинная зона является причиной для отмены всех массовых мероприятий различного характера.
К тому же непривитые люди имеют ограничения на посещение:
- кафе и ресторанов;
- торгово-развлекательных центов;
- магазинов одежды;
- салонов красоты;
- рынков (особенно промтоваров);
- спортзалов и бассейнов;
- отелей;
- кинотеатров.
Также в "красной" зоне имеются ограничения по работе учебных заведений из-за количества привитого персонала. Администрации школ имеют право отстранять от ведения занятий преподавателей, которые отказываются вакцинироваться.
Добавим, что большинство из перечисленных ограничений можно "преодолеть", имея не ковидный сертификат, а результат ПЛР-теста или справку о том, что переболел.
Если же вы вакцинируете и имеете соотвутствующий документ, это позволит вам и вовсе попасть во все "запрещенные" места".
При этом не следует забывать о необходимости соблюдать минимальные эпидтребования по типу дистанции и защитной маски.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли рассчитывать украинцам на вероятное функционирование украинских зимних курортов этой зимой.
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