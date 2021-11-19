Доступно не для всех: куда в Украине могут попасть только вакцинированные

Не все заведения можно посетить в карантин без COVID-сертификата

В Украине по-прежнему фиксируется высокий суточный прирост количества новых больных на коронавирус. Власть пытается всеми способами сдержать пандемию, поэтому и вводятся дополнительные ограничения, а также вакцинация.

Неудивительно, что многим не по душе такие изменения привычного ритма жизни. Однако реальность диктует свои условия. Поэтому "Телеграф" решил напомнить, куда украинцы могут попасть без COVID-сертификата, а куда их попросту не пустят.

Что можно?

Самыми главными и доступными объектами на протяжении всей пандемии для украинцев являются продуктовые магазины. Они работают при любых карантинах и разрешают вход даже без проверки "ковидных" документов.

По словам главного санврача страны Игоря Кузина, продуктовые, а также аптеки так и останутся теми точками, которые всегда будут доступны всем украинцам без исключения.

Также в "красной" зоне не спросят наличие сертификата в:

больницах;

ветклиниках и зоомагазинах;

банках;

авто-заправочных станциях;

детских садиках.

Что нельзя?

В первую очередь, следует помнить, что "красная" карантинная зона является причиной для отмены всех массовых мероприятий различного характера.

К тому же непривитые люди имеют ограничения на посещение:

кафе и ресторанов;

торгово-развлекательных центов;

магазинов одежды;

салонов красоты;

рынков (особенно промтоваров);

спортзалов и бассейнов;

отелей;

кинотеатров.

Также в "красной" зоне имеются ограничения по работе учебных заведений из-за количества привитого персонала. Администрации школ имеют право отстранять от ведения занятий преподавателей, которые отказываются вакцинироваться.

Добавим, что большинство из перечисленных ограничений можно "преодолеть", имея не ковидный сертификат, а результат ПЛР-теста или справку о том, что переболел.

Если же вы вакцинируете и имеете соотвутствующий документ, это позволит вам и вовсе попасть во все "запрещенные" места".

При этом не следует забывать о необходимости соблюдать минимальные эпидтребования по типу дистанции и защитной маски.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли рассчитывать украинцам на вероятное функционирование украинских зимних курортов этой зимой.