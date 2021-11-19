Укр

Доступно не для всех: куда в Украине могут попасть только вакцинированные

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В "красной" зоне эпидограничения жестче всего Новость обновлена 19 ноября 2021, 09:25
В "красной" зоне эпидограничения жестче всего

Не все заведения можно посетить в карантин без COVID-сертификата

В Украине по-прежнему фиксируется высокий суточный прирост количества новых больных на коронавирус. Власть пытается всеми способами сдержать пандемию, поэтому и вводятся дополнительные ограничения, а также вакцинация.

Неудивительно, что многим не по душе такие изменения привычного ритма жизни. Однако реальность диктует свои условия. Поэтому "Телеграф" решил напомнить, куда украинцы могут попасть без COVID-сертификата, а куда их попросту не пустят.

Что можно?

Самыми главными и доступными объектами на протяжении всей пандемии для украинцев являются продуктовые магазины. Они работают при любых карантинах и разрешают вход даже без проверки "ковидных" документов.

По словам главного санврача страны Игоря Кузина, продуктовые, а также аптеки так и останутся теми точками, которые всегда будут доступны всем украинцам без исключения.

Также в "красной" зоне не спросят наличие сертификата в:

  • больницах;
  • ветклиниках и зоомагазинах;
  • банках;
  • авто-заправочных станциях;
  • детских садиках.

Что нельзя?

В первую очередь, следует помнить, что "красная" карантинная зона является причиной для отмены всех массовых мероприятий различного характера. 

К тому же непривитые люди имеют ограничения на посещение:

  • кафе и ресторанов;
  • торгово-развлекательных центов;
  • магазинов одежды;
  • салонов красоты;
  • рынков (особенно промтоваров);
  • спортзалов и бассейнов;
  • отелей;
  • кинотеатров.

Также в "красной" зоне имеются ограничения по работе учебных заведений из-за количества привитого персонала. Администрации школ имеют право отстранять от ведения занятий преподавателей, которые отказываются вакцинироваться.

Добавим, что большинство из перечисленных ограничений можно "преодолеть", имея не ковидный сертификат, а результат ПЛР-теста или справку о том, что переболел.

Если же вы вакцинируете и имеете соотвутствующий документ, это позволит вам и вовсе попасть во все "запрещенные" места".

При этом не следует забывать о необходимости соблюдать минимальные эпидтребования по типу дистанции и защитной маски.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли рассчитывать украинцам на вероятное функционирование украинских зимних курортов этой зимой.

Теги:
#Украина #Карантин #Вакцинация #Сертификат #Коронавирус #Covid-19 #COVID-сертификат
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