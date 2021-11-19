Топ-5 лайфхаков с едой, которые помогут похудеть

Маленькие тарелки, медленное пережевывание пищи, что еще?

Если вы мечтаете похудеть, наверняка со всех сторон на вас обрушивается множество советов, среди которых есть и совершенно вредные, и откровенно безумные – начиная с голодания, и заканчивая приемом дорогущих небезопасных таблеток. Мы поделимся с вами простыми и не вредящими здоровью, но при этом очень эффективными лайфхаками с едой, которые действительно помогут похудеть.

1. Пейте воду, но только перед едой

Утверждение «вода помогает похудеть» — не просто слова, это правда. Только выбирайте для этого чистую воду, без газа. Прием стакана воды за полчаса до еды ускоряет метаболизм, помогая сжигать больше калорий.

2. Ешьте яйца на завтрак

Исследования показали, что употребление яиц на завтрак поможет съесть меньше калорий в течение последующих 36 часов. А по поводу «вредного» холестерина, якобы содержащегося в яйцах, ученые уже давно развенчали миф. Поэтому ешьте на здоровье, главное – соблюдать меру!

3. Употребляйте меньше рафинированных углеводов

Продукты, содержащие сахар и крахмал, но при этом подвергшиеся любому виду обработки – это уже рафинированные углеводы. Сюда относится хлеб, сахар, макаронные изделия, рис, пицца, различные сладости и др. Доказано, что эти продукты способны повышать уровень сахара в крови, давление и уровень холестерина, приводить к ожирению и вызывать множество заболеваний.

Поэтому ешьте нерафинированные углеводы – овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые крупы и хлеб. Они полезны, и не отразятся на фигуре.

4. Пейте зеленый чай

Этот напиток богат мощными антиоксидантами, называемыми катехинами, которые ускоряют сжигание жира. Зеленый чай, как и воду, рекомендуется пить за полчаса до еды.

5. Держите под рукой правильные перекусы

Если до обеда еще очень много времени, а вам кажется, что «съели бы и слона», не хватайте вредные бургеры и печенье. Перекусите чем-то полезным, например, ягодами или фруктами. Орехи и сухофрукты – тоже неплохой вариант, однако не забывайте, что они калорийны. Не стоит ими злоупотреблять.

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