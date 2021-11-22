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Теряют все полезные свойства: какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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В своем стремлении сделать пищевые запасы главное не переборщить Новость обновлена 22 ноября 2021, 11:26
В своем стремлении сделать пищевые запасы главное не переборщить

Эти продукты нужно немедленно убрать из холодильника, если они там хранятся.

"Чтобы не испортилось" — наверняка самая главная причина, по которой определенный продукт "определяют" в холодильник. Однако, оказывается, что не все продукты можно отправлять под воздействие низких температур, ведь при охлаждении они теряют и свой внешний вид, и свои вкусовые и полезные качества. 

Загляните в свой холодильник и выньте из него эти продукты из списка, который мы для вас подготовили. 

Источник: сайт "Едим дома"

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

  • Хлеб

История, что хлеб дольше не зачерствеет, если хранить его в холоде, "ломается" о свойство мучных изделий впитывать любые посторонние запахи. Хлеб потеряет свой аромат и уже не будет таким вкусным.

  • Кофе

Этот продукт можно хранить где хочешь, но не в холодильнике. Низкие температуры ухудшают качество кофейных зерен, что потом может сказаться на вкусе напитка.

  • Овощи

Не удивляйтесь. Дело в том, что в холоде картофельный крахмал, что находится в картофеле, превращается в сахар, лук и чеснок — гниют, а помидоры становятся невкусными. Но, в принципе все это хранить в холодильнике можно, но нужно соблюдать "правило": овощи можно хранить в коробке из пищевого пластика.

А вообще лучше найдите овощам другое место на кухне.
А вообще лучше найдите овощам другое место на кухне.
  • Тропические фрукты

Они плохо переносят холод и быстро теряют свой внешний вид. При низких температурах фрукты загнивают, выделяя вредные вещества.

  • Оливковое масло

В холоде оливковое масло пустит хлопья и в результате оно станет невкусным, а ценные питательные свойства уменьшатся.

  • Шоколад

Да-да, именно он. При низких температурах на шоколадных изделиях выступает конденсат, который при высыхании остается на поверхности белым налетом — это кристаллы сахарозы. Ничего "криминального", но вид шоколадки уже не тот.

Это не опасно для желудка, но шоколад теряет и свой внешний вид и вкусовые качества.
Это не опасно для желудка, но шоколад теряет и свой внешний вид и вкусовые качества.
  • Зелень 

Зелень в холодильнике станет вялой и безвкусной. Чтобы сохранить ее полезные свойства лучше ее высушить. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно пользоваться фольгой для запекания.

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#Здоровье #Питание #Продукты
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