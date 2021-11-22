Теряют все полезные свойства: какие продукты нельзя хранить в холодильнике
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Эти продукты нужно немедленно убрать из холодильника, если они там хранятся.
"Чтобы не испортилось" — наверняка самая главная причина, по которой определенный продукт "определяют" в холодильник. Однако, оказывается, что не все продукты можно отправлять под воздействие низких температур, ведь при охлаждении они теряют и свой внешний вид, и свои вкусовые и полезные качества.
Загляните в свой холодильник и выньте из него эти продукты из списка, который мы для вас подготовили.
Источник: сайт "Едим дома"
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
- Хлеб
История, что хлеб дольше не зачерствеет, если хранить его в холоде, "ломается" о свойство мучных изделий впитывать любые посторонние запахи. Хлеб потеряет свой аромат и уже не будет таким вкусным.
- Кофе
Этот продукт можно хранить где хочешь, но не в холодильнике. Низкие температуры ухудшают качество кофейных зерен, что потом может сказаться на вкусе напитка.
- Овощи
Не удивляйтесь. Дело в том, что в холоде картофельный крахмал, что находится в картофеле, превращается в сахар, лук и чеснок — гниют, а помидоры становятся невкусными. Но, в принципе все это хранить в холодильнике можно, но нужно соблюдать "правило": овощи можно хранить в коробке из пищевого пластика.
- Тропические фрукты
Они плохо переносят холод и быстро теряют свой внешний вид. При низких температурах фрукты загнивают, выделяя вредные вещества.
- Оливковое масло
В холоде оливковое масло пустит хлопья и в результате оно станет невкусным, а ценные питательные свойства уменьшатся.
- Шоколад
Да-да, именно он. При низких температурах на шоколадных изделиях выступает конденсат, который при высыхании остается на поверхности белым налетом — это кристаллы сахарозы. Ничего "криминального", но вид шоколадки уже не тот.
- Зелень
Зелень в холодильнике станет вялой и безвкусной. Чтобы сохранить ее полезные свойства лучше ее высушить.
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