Тотальная вакцинация? Минздрав планирует изменить правила для "желтой" зоны карантина

По новым правилам, гражданам придется полностью завершить курс вакцинации от COVID-19.

В Украине совсем скоро могут изменить правила для "желтой" зоны адаптивного карантина. Изменения будут касаться вакцинации от коронавируса.

Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, Минздрав сейчас занимается разработкой изменений в правила "желтой" карантинной зоны. Новые правила предполагают, что в "желтых" регионах гражданам для работы необходимо будет пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Это правило касается как работников заведений, так и посетителей.

Добавим, что ранее в "желтой" зоне ограничения были не слишком суровыми, а для посещения заведений и работы гражданам было достаточно даже одной дозы COVID-вакцины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине за вакцинацию от коронавируса будут поощрять материально. Нововведение вступит в силу с 19 декабря, и получить деньги можно будет с помощью программы "Дія".

Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.